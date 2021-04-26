彭博引述花旗亞太CEO備忘錄：退出消金業務是必要策略

花旗亞太區執行長巴貝吉向員工表示，撤出消金市場是為了獲得更大利潤。 路透

彭博資訊報導，花旗集團亞太區主管在一封內部備忘錄表示，退出13個市場零售銀行業務的決策，是攸關集團能否重新部署資金至更高利潤領域的關鍵。

彭博資訊指出，花旗亞太區執行長巴貝吉（Peter Babej）在發給員工的備忘錄中表示：「這項決策與任何特定市場或個別消費金融市場的吸引力無關，而是基於策略上的必要性，以在最適合取得差異化長期優勢的領域，擴大投資 。」

報導說，巴貝吉也強調，亞太區第1季的新增淨流入資金較去年同期成長13%，達52億美元；花旗私人銀行業務上季業績表現為歷來最佳，營收 成長2%。股票資本市場的交易熱絡，則扶助投資銀行業務的營收激增84%。

備忘錄也提及，市場和證券服務部門的電子交易大幅增加，外匯電子交易激增15%。巴貝吉在備忘錄說：「展望未來，我們在各地區擁有出色的（成長）動能、煥然一新的策略以及龐大的機會。我們也對推動改變與轉型有明確承諾。」

彭博指出，花旗的上季財報並未提供亞太不同地區的業績數據，該集團的香港 發言人也證實了備忘錄的內容。

花旗日前宣布，計劃賣出亞太、歐洲和中東各地13個市場的零售銀行事業。知情人士表示，出售這些事業可望進帳多達60億美元。整體而言，花旗銀行亞太事業的淨利達13億美元，營收41億美元，占全球總營收21%。

花旗本月宣布，計劃在2025年時把亞洲的客戶資產管理規模，從目前的3,100億美元，再增加1,500億美元。該公司也打算在亞洲聘僱1,100位客戶關係經理和私人銀行人員。