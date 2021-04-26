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中業者查看LINE個資132次 日政府要求改善交報告

中央社 / 東京26日綜合外電報導

通訊軟體LINE公司一度讓中國業者可查看保存在日本伺服器的用戶個資與通訊內容長達2年，日本總務省今天對LINE進行行政指導，並要求LINE在5月底前提出防止再犯的報告。

LINE從2018年起，將包括日本用戶個資在內的APP系統管理委託給中國業者，中國工程師可查看日本國內伺服器上保存的LINE用戶個資，包括姓名、電話號碼、電子郵件，甚至用戶之間的通訊內容與照片等。

LINE直到今年3月22日才完全阻斷從中國所有據點接觸LINE個資的管道。

日本放送協會（NHK）報導，LINE日前被發現讓中國業者查看個資、部分檔案存放在韓國等問題，總務省在本月19日收到LINE關於此事的報告並進行調查。

總務省調查發現，4名中國業者的技術人員曾查看LINE存放個資的日本國內伺服器高達132次；不過並未發現有侵害通訊秘密或洩漏個資的情況。

總務省認為，LINE公司的管理體系與對使用者的說明不夠完備，基於電氣通信事業法，今天對LINE進行行政指導，並要求LINE須提出防止類似事件再度發生的措施，並於5月底前報告。

此外，日本政府的個人情報保護委員會也認為LINE的監督機制不周，於23日進行行政指導。

日本行政手續法規定，「行政指導」是指行政機關在其職權或所掌事務範圍內，為實現一定的行政目的，以指導、勸告、建議或其他不屬於處分的方式，促請特定者從事一定的作為或不作為。

LINE 日本 個資

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