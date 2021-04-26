中業者查看LINE個資132次 日政府要求改善交報告

通訊軟體LINE 公司一度讓中國業者可查看保存在日本 伺服器的用戶個資 與通訊內容長達2年，日本總務省今天對LINE進行行政指導，並要求LINE在5月底前提出防止再犯的報告。

LINE從2018年起，將包括日本用戶個資在內的APP系統管理委託給中國業者，中國工程師可查看日本國內伺服器上保存的LINE用戶個資，包括姓名、電話號碼、電子郵件，甚至用戶之間的通訊內容與照片等。

LINE直到今年3月22日才完全阻斷從中國所有據點接觸LINE個資的管道。

日本放送協會（NHK）報導，LINE日前被發現讓中國業者查看個資、部分檔案存放在韓國等問題，總務省在本月19日收到LINE關於此事的報告並進行調查。

總務省調查發現，4名中國業者的技術人員曾查看LINE存放個資的日本國內伺服器高達132次；不過並未發現有侵害通訊秘密或洩漏個資的情況。

總務省認為，LINE公司的管理體系與對使用者的說明不夠完備，基於電氣通信事業法，今天對LINE進行行政指導，並要求LINE須提出防止類似事件再度發生的措施，並於5月底前報告。

此外，日本政府的個人情報保護委員會也認為LINE的監督機制不周，於23日進行行政指導。

日本行政手續法規定，「行政指導」是指行政機關在其職權或所掌事務範圍內，為實現一定的行政目的，以指導、勸告、建議或其他不屬於處分的方式，促請特定者從事一定的作為或不作為。