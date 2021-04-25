大仁說財經 | 尿布價格水漲船高，育兒負擔加重

反映成本，尿布即將漲價，加重育兒負擔。（路透）

尿布對初為父母者來說是昂貴的必需品。現在，它的價格變得更加昂貴了，對那些已為新冠疫情 的經濟困境而苦苦掙扎的低收入 家庭而言，更是雪上加霜。

根據追踪零售商銷售數據的NielsenIQ的最新數據，截至4月10日的過去一年，拋棄式尿布價格上漲了8.7%。尿布製造商近日表示，它們正在考慮進一步提高價格，如果通路選擇轉嫁漲價幅度，這可能會進一步拉低低收入家庭的預算。

Huggies和Pull-ups尿布製造商金佰利(Kimberly-Clark)將在6月將這些產品價格提高5-9%不等；而生產幫寶適(Pampers)、Luv和All Good尿布的寶鹼(P&G)將在9月中旬將這些品牌的價格提高相等幅度。

尿布已經成為一般家庭的主要成本負擔。

National Diaper Bank Network CEO高德布朗(Joanne Goldblum)表示，每月花在一個孩子使用尿布的費用平均約為80元，甚至在新冠疫情爆發之前就已有三分之二的美國 家庭就已買不起尿布。

在疫情期間，尿布銀行接獲的的需求激增。這個非營利組織擁有遍布全美200多家尿布銀行的全國性網絡，根據報告，與疫情前相比，在疫情期間分配給兒童和家庭的尿布數量平均增加了86%。

聯邦政府的食品援助計畫，像是補充營養援助計畫(SNAP)和婦女、嬰幼兒和兒童(WIC)，只能為懷孕、母乳喂育或有幼兒的低收入婦女提供援助，卻不能用來購買尿布。該組織表示，有36個州對尿布徵收銷售稅。稅收範圍從維吉尼亞州的2.5%到印第安納州、密西西比州和田納西州的7%不等。

高德布朗談到低收入家庭買紙尿褲的負擔時說：「毫無疑問這會使他們變得更加困難。」「只要這種基本必需品的成本出現上揚，對生活在貧困中的人們會產生更大的影響。」

針對尿布占家庭需求進行研究的加州州立大學社會學副教授蘭德斯(Jennifer Randles)表示，假設平均每月尿布費用為80元，那麼尿布將占稅後時薪7.25元的全職聯邦最低工資近8%。

蘭德斯說，尿布價格上漲對婦女有不成比例的影響，「尿布價格上漲對婦女的打擊更大，因為她們更有可能是單親媽媽，往往工資較低，而且她們較有可能為照顧孩子而失去工作或減少工作時間。」

根據人口普查局的數據，2020年美國有950萬個單親家庭，而單親媽媽主導的家庭占此類家庭超過80%。

尿布價格上漲的原因

那麼尿布的價格為什麼會上漲呢？很簡單：生產商希望藉此抵銷較高的投資和原材料成本，以免獲利遭受侵蝕。

由於產品需求旺盛、供應鏈中斷和運輸成本飆升，大宗商品價格一直在上漲。所有這些價格漲幅現在都反映到消費者的錢包中。

在紙尿布價格上漲之際，數百萬美國家庭還正為應對新冠疫情的經濟影響而竭力奮鬥。

去年，近10%的美國家庭、或著更準確地說是810萬個，至少內部有一名失業成員，這是2019年時有失業成員家庭4.9%的2倍。

即使隨著經濟開始重新開放，許多人已經能夠再次找到工作，但去年的極端失業情況已經嚴重削弱了家庭財務狀況。對於某些人來說，這使得負擔生活必需品和其他家庭需求變得更加困難。

一些父母還不得不在疫情期間退出勞動力隊伍，來照顧自己的孩子。

隨著許多學校轉向遠距學習以在疫情高峰期間確保兒童的安全，許多父母被迫退出勞動市場，而且大多數是女性，以繼續支持年輕家庭成員的學習過程。