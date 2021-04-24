股市漲翻天 如何保持冷靜？專家這麼說

華爾街日報專欄作家Jason Zweig表示，太早賣出手上股票，將使人更加煎熬。美聯社

逢低買進，逢高賣出。還有比這句話更廣人為知，或更容易受到忽視的投資 建議嗎？

這個投資原則適用的時機，包括股市正在空前高點盤旋、數位貨幣漲上天、大宗商品行情也持續竄升。不過，當市場似乎每日都在改寫歷史新高時，投資人的情緒很自然會敦促自己，就算行情上漲也要繼續追，而非趁機獲利了結。

暢銷財經書籍作者、華爾街 日報專欄作家茲威格（Jason Zweig）表示，即使是全世界最厲害的投資人，也得坦承賣出遠比買進更不容易。前富達麥哲倫基金經理人彼得．林區（Peter Lynch）曾說，自己犯下的最大一項錯誤，就是在不適當的時機賣出。

主因就是無法忍受「害怕錯過」（FOMO）的感覺。投資人太早出場，只能眼睜睜看著股票 持續走高。股票若沒賣，投資人頂多賠百分之百；但若太早賣，少賺的獲利難以估算。

沒買進未來能一飛衝天的股票固然令人扼腕，但太早出場更使人煎熬。後者是積極主動的決定，想像自己續抱這些股票還比較容易。那使投資人聚焦在錯誤上，讓自己認為應該做出不同的抉擇，以致心中懊悔不已。

這種懊悔的感覺從未這麼強烈過，尤其在股市創新高，身邊每個人似乎都一夕致富時。投資人愈是無法肯定資產的價值為何，對於賣出資產就愈是猶豫不決。

住在華盛頓特區的散戶亞貝特對此提出很棒的解釋。想像有一家公司，用甲和丙分別代表其低點和高估的價位。這時大家都知道怎麼做：在甲價位進場，並在丙價位出場。

但實際情況沒有這麼簡單。 亞貝特說，投資的難處在於，大多數情況下，許多股票位在乙價位，也就是介於低點和高估的價位之間。在這個模糊地帶，難以決定是否該賣。

乙價位的區間範圍，跟投資人對這家公司或整個產業的了解程度成反比：知道得愈多，這個範圍就愈窄；反之則這個區間就愈寬、愈模糊。

茲威格也分享自己的經驗，只要處於多頭行情，他也會發現自己的投資組合會一直新增一些有的沒的，不管他如何努力簡化也沒用。他建議投資人，應該經常問自己「該買進或賣出什麼」，而不只是問「該買進什麼」，更好的作法是，問自己要如何精簡投資組合，而不是如何改善投資組合。

最後他提醒，就長期而言，還是要買那些你認為遭低估、而不是那些正熱的資產，以免「頭殼摸著燒」。