經濟數據強勁抵銷富人稅疑慮 美股翻揚

美股周五在美國經濟數據展現強勁復甦力道的激勵下反彈，四大指數全面收紅。 美聯社

美國 股市周五（23日）在美國經濟數據展現強勁復甦力道的激勵下反彈，四大指數 全面上漲。由於美股 價位已偏高，部分券商認為再漲阻力不小，建議不妨部分獲利了結。

美股經歷了大幅震盪的一周，先是周一下跌，周中反彈，周四美國總統考慮對富人徵收的資本利得稅提高近一倍的消息之出又大跌。不過，周五公布的PMI與房市等經濟數據均十分出色，美股再度大幅反彈。道瓊周五大漲227.59點或0.67%，至34,043.49點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲1.1%和1.4%。

在費半指數大漲2%的支持下，台積電ADR周五大漲2.9%，收在118.64美元；英特爾因上季毛利率下滑，一度大跌7.5%，終場跌幅收斂為5.3%，報59.24美元。

一周下來，道瓊和那斯達克各跌0.5%和0.1%，標普500僅跌0.1%，距歷史新高也只差0.1%。

美國4月IHS服務業採購經理人指數（PMI）由上月的60.4升至63.1，是2009年有統計以來最高；製造業4月景氣也大幅揚升。同時，商務部公布的3月獨棟住宅新屋銷售較上月成長20%，也優於預期。

不過，對於導致美股震盪的新冠肺炎疫情，不少投資人認為仍得提防。美國疫苗施打進展神速，但疫情在全球其他地區依舊肆虐。以印度為例，上周四即出現全球單日最多的新增病例。

此外，美股價位已不便宜，根據路孚特（Refinitiv）數據，標普500指數按預估獲利計算的本益比為22.3倍，高於歷史均值15.4倍。

高盛分析師上周發布報告說，美國經濟預料在第2季觸頂，股票回報也可能因此轉弱。摩根士丹利警告，美股不久將面臨阻力。德銀則認為，隨美國經濟成長減速，標普500指數可能回落多達10%。