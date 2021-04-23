買狗狗幣、GME賠錢？股神教你如何避免重蹈覆轍

「股神」巴菲特。美聯社

今年來遊戲驛站（GameStop，代號GME）股票、狗狗幣（dogecoin）等「迷因」資產行情在網路討論板吹捧下狂飆，熱潮過後卻又暴跌，來不及在行情急轉直下前抽腿的投資 人在付出昂貴的學費後，可曾學到什麼教訓？

喬治華盛頓大學教授暨《巴菲特 寫給股東的信》一書作者康寧漢（Lawrence A. Cunningham）在財經網站MarketWatch撰文指出，之前聽信網路耳語而買進GameStop、狗狗幣的投資人，不妨聽聽「股神」巴菲特幾句忠告：對一時的流行、眾所追逐的潮流要存疑，投資操作宜謹守在自己的能力圈（circle of competence）之內。

康寧漢指出，避免聽信謠言和自我欺騙，向來是巴菲特投資心法的一部分，波克夏 公司（Berkshire Hathaway）股東對董事長巴菲特的這些投資名言早已銘記在心。但投資人仍應時時溫習，因為世上誘惑太多，市場現實與投資理想永遠在交戰。

在GameStop這類「迷因股」（meme stock）以及狗狗幣這類加密幣行情暴漲暴跌後，現在是省思這種投機狂熱的好時機。康寧漢認為，拿波克夏死忠股東與加密幣鐵粉做個比較，似乎很合理，因為追隨者人數差不多：交易過加密幣的美國人估計約3,000萬人，而今年5月1日波克夏線上股東會估計也將有3,000萬人串流收看。

那麼，面對市場狂熱時，篤信巴菲特投資法則的投資人會怎麼做？跟盲目從眾追逐時下熱門標的的投資人有何不同？康寧漢做了下列分析：

●巴菲特把波克夏定義為「具有合夥（partnership）態度的公司」，每個股東的持股價值齊漲齊跌。對照下，許多人對「迷因股」或大多數加密幣相關公司並不是這麼看，而是瀰漫著進賭場賭一把的氣氛，一小撮人大賺變成暴發戶，絕大多數則輸到脫褲。

●波克夏的文化強調耐心和績效，理想上，擁有的投資和公司會長期持有，並鼓勵其股東也永遠抱牢，不管時局是好是壞。對照下，在「迷因股」和加密幣交易圈，崇尚的是快速獲利了結。

●波克夏接受一個觀念：一家公司累積資本需要奮鬥數十年，而投資人累積財富也需要技能與時間，加上一點好運。這與一些市場人士追求快速致富、最好財富得來不費吹灰之力的投資觀念，形成強烈對比。

●理想的波克夏投資人聚焦於事業、經營策略、產品或服務，以及競爭優勢。對照下，許多瘋炒迷因股和加密幣的市場人士，緊盯的是誇大宣傳，依恃的是腎上腺素，並不重視商業計畫，遑論營運或顧客。波克夏模式對一時的流行、眾所追逐的潮流存疑，狗狗幣和其他加密幣則靠流行熱潮撐起。

●波克夏最基本的投資原則是：能力圈。只投資你在稍微下工夫後就能理解的東西。依據這個原則，至少排除了某些「迷因股」，以及許多時下熱門的「空白支票」特殊目的收購公司（SPAC）。對大多數人而言，加密幣不在他們的「能力圈」之內，事實上，可能超出能力範圍很遠。

●對於自己「能力圈」範圍內的投資，巴菲特信徒明白，股價劇烈波動在市場司空見慣，沒人能預料到這種波動性，畢竟「市場先生」是個情緒起伏不定的瘋子 ，總是願意用市價跟你交易，有時高得太誇張，有時卻又低得太離譜。

●除了個人能力有限、市況反覆無常外，波克夏另一條投資守則是：在支付的價錢與實際獲得的價值之間，務必要有寬廣的安全距離，波克夏價值型投資術語稱之為「安全邊際」（margin of safety）。巴菲特老早就叮嚀，論起投資，沒別的詞比「安全邊際」重要。

●除了避免聽信謠言和自我欺騙外，波克夏投資守則還告誡：當心別受騙。波克夏副董事長孟格曾說一個在明尼蘇達州利奇湖釣北美狗魚（muskies）的故事：

有個來此垂釣的遊客問當地導遊：「有人在這湖裡抓到狗魚嗎？」

導遊答：「此湖抓到的狗魚，比明尼蘇達其他的湖都來得多。」

遊客問：「你在這裡釣魚多久了？」

導遊答：「19年了。」

遊客問：「那你釣到多少條狗魚？」

導遊答：「一條都沒有。」

所以，下回有人告訴你當日沖銷交易可日進斗金時，反問：「那你賺了多少錢落袋？」