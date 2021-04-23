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花旗出售13國消金業務 價碼據傳達60億美元

編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，花旗集團出售亞太、歐洲和中東地區13個市場的消金業務，價碼可能高達60億美元。（路透）
消息人士透露，花旗集團出售亞太、歐洲和中東地區13個市場的消金業務，價碼可能高達60億美元。（路透）

彭博引述消息人士報導，花旗集團（Citigroup）出售亞太、歐洲和中東地區13個市場的消費金融業務，價碼可能高達60億美元。

彭博資訊報導，花旗出售澳洲零售銀行資產的進展最快，有許多本地企業對這項交易案展現初步興趣。知情人士說，東南亞、波蘭等零售市場的出售進展仍在比較初期的階段，指出整個消金業務出售案的進展仍在初期，時程表和交易價值仍可能出現變數。

花旗執行長芙瑞瑟上周說：「就時間上來看，我們已取得進展，沒有拖泥帶水。我們正著手這項工作。」

花旗的最終計畫是退出13個市場的消金業務，包括澳洲、巴林、中國大陸、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、台灣、泰國以及越南。花旗將繼續為這些市場的企業和私人銀行客戶提供服務。芙瑞瑟3月走馬上任，這是她為重振花旗集團經營策略付出的努力之一。

花旗上周告訴投資人，這13個市場的消金業務收入約為42億美元，但被營運費用和提列貸款損失準備金侵蝕，導致去年出現赤字。

花旗出脫這13個市場的消金業務後，將在新加坡、香港、阿拉伯聯合大公國和倫敦這四個金融中心，繼續經營亞太、歐洲、中東與非洲地區的消金業務。花旗拒絕對資產出售時程和規模發表看法。

至於花旗出售台灣的消金業務，台灣官員提出警告，將監測並防堵花旗把台灣的高淨值客戶轉移至香港和新加坡的營運部門。

消息人士也說，新加坡星展銀行和華僑銀行（OCBC），可能有興趣收購花旗亞洲市場部分消金業務，尤其是已取得銀行營業執照的市場。對星展銀行來說，這些市場是指中國、印度、印尼及台灣。

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