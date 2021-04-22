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拜登要調升富人「資本利得稅」 道指嚇退321點

英特爾最賺錢業務之一 資料中心晶片營收意外下滑

編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾表示，供應雲端服務商的晶片較去年同期大幅衰減29%，是客戶消化庫存所致。(路透)
英特爾表示，供應雲端服務商的晶片較去年同期大幅衰減29%，是客戶消化庫存所致。(路透)

英特爾公布資料中心晶片事業營收下滑，毛利率大降，可見市場正流失給競爭對手。英特爾股票在盤後交易中下跌約2%。

英特爾的個人電腦（PC）晶片事業第1季營收為106億美元，較上年同期成長8%，並優於分析師預期，反映搭載英特爾處理器的筆記型電腦需求不墜。英特爾也小幅調高全年營收預測。

不過，英特爾第1季資料中心事業營收為56億美元，比去年同期下降20%，並低於華爾街預期。這是英特爾最賺錢的業務之一，這事業營收下降也削弱整體毛利。

英特爾第1季毛利率為55.2%，比2020年同期下降了5個百分點以上。毛利率是製造和產品定價實力的關鍵指標。英特爾歷來毛利潤率超過60%。

亞馬遜（Amazon.com）在內雲端服務商紛紛為自己的資料中心自行設計晶片，他們原本一直是英特爾的大客戶。超微公司（AMD）最近也推出更有競爭力的資料中心處理器。

英特爾表示，供應雲端服務商的晶片較去年同期大幅衰減29%，是客戶消化庫存所致。儘管如此，投資人擔心英特爾產品延遲推出，才導致重要客戶轉單。

英特爾執行長基辛格表示，PC需求並無減速的跡象，而2021年財測將因供給短缺而受限，同時，成本上揚壓縮獲利能力，英特爾也積極爭取市占率。他說：「我們在市場就是要贏，我們的在爭取市占率的策略上非常有競爭力。」

營收 晶片 利率

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