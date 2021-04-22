調升資本利得稅 道指嚇退321點

《彭博》報導，拜登計畫將美國富人的資本利得稅提高至43.4%。(美聯社)

在傳出拜登 總統(Joe Biden)有意對富人開徵更高的資本利得稅後，美股迅速走低。

道瓊工業平均指數下跌321.41點或0.94%至3萬3815.90點，盤中最低下跌420點。史坦普500指數回吐早盤漲幅，收跌38.44點或0.92%報4134.98點。那斯達克綜合指數下跌131.84點或0.94%報1萬3818.41點。

《彭博》報導，拜登計畫將美國富人的資本利得稅提高至43.4%。報導引述知情人士的話說，該方案將把收入超過100萬元者的資本利得稅率從目前的20%提高到39.6%。《路透》和《紐約時報》後來也跟進以頭條新聞報導。

Cresset Capital Management創始合夥人兼資訊長亞比林(Jack Ablin)表示：「拜登的方案實際上讓百萬收入者的資本利得稅率提高了一倍。」「對於長期投資 人而言，這是一筆可觀的成本增加。如果投資人認為該方案可能在明年完成立法，那麼預計他們今年就會大賣股票 。」

成長型類股可能會因更高的資本利得稅而承受賣壓，導致今日盤勢下跌，特斯拉和亞馬遜分別下跌3.28%和1.58%。iShares史指成長型ETF下跌1%，超過價值型ETF。

Morgan Creek Capital Management CEO兼資訊長優斯科(Mark Yusko)表示：「市場高度集中在少數幾支成長型個股。」過去幾年這些股票推動大部分漲幅，許多投資人以當前股價計算已獲可觀收益。擔心較高的資本收益率可能會刺激這些個股拋售並引發市場修正，因此一些投資人預先賣出或放空來進行套期保值。

消息傳出前，由於投資人消化各企業財報和經濟數據，主要股指均小幅上漲。

即使西南航空表示休閒旅遊訂位數繼續上升，並且預計到6月「可能會更好」，但其股價仍下跌1.56%。西南航空第1季虧損也低於預期。

道氏(Dow Inc.)下跌5.99%，即使該化學公司第1季業績的獲利和營收都超出預期。該股2021年仍上漲逾10%。

截至目前為止，本財報季的大多數企業都大大超出華爾街預期，但在股指創新高並將市值推高至多年高點後，強勁的第1季業績並未推動市場走高。

巴克萊銀行股票衍生品策略主管德思潘德(Maneesh Deshpande)在報告中說，「強勁的驚人連續數季每股獲利上升可能會持續，但是現在估值已經普遍過高；情緒過於樂觀。」

但即使如此，該公司仍將史指的年底目標值提高至4400點，還有再漲6%的空間。巴克萊警告，超出目標值的可能性不大。

投資人還消化了每周申請失業救濟金人數優於預期的數據。勞工部表示，首次申請失業保險金人數總計54.7萬，低於《道瓊》(Dow Jones)估計的60.3萬。

共和黨對拜登的2兆元基礎建設方案提出對案。參議員們提出一個5680億元的方案，其中包括橋樑、機場、道路和儲水資金，但不包括增稅。

不過，由於民主黨人在參議院和眾議院中只占微弱多數，對增加資本利得稅的擔憂可能過度誇大，這可能讓同意任何激進提議變得困難。

RiverFront投資集團全球戰略負責人桑德勒(Doug Sandler)說，「我認為這只是試探性的放風向，為未來的談判先奠定基礎。如果我想謀求某項目標，那麼第一件事就是提出一個非常極端的要求，然後再進行協商。」

他說：「我不認為資本利得稅會增加一倍，因為民主黨在國會只有微弱多數，可能因為太有爭議了而無法通過，但這開啟了調高稅率的談判。」