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小摩CEO戴蒙：美國經濟與股市有3條路可走

編譯湯淑君／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙。路透
摩根大通執行長戴蒙。路透

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）預期，今年美國經濟可望持續快速成長，但擴張速度究竟會快到什麼程度，將產生截然不同的結果。

巴隆周刊（Barron's）報導，這位以直話直說著稱的知名銀行家21日在一場線上客戶會議中，發表他對美國經濟和金融市場前景的看法。他認為，未來美國市場展望如何，大致要看經濟成長速度多快、通膨會升得多高，以及聯準會（Fed）如何反應而定。

戴蒙預期接下來有三種可能的發展：

一，經濟成長恰到好處

在這種經濟成長不會太熱或太冷的情況，戴蒙預測美國經濟成長將逐步增溫，導致明年通膨率從現在的1.7%攀升到2.5%左右，估計這可能導致美國10年期公債殖利率升到3%上下（目前約1.6%），屆時Fed可能逐步撤回寬鬆措施、開始調高短期利率，把聯邦資金利率從目前的接近0%提高到2.5%。

戴蒙形容這種情況是「全疊打」，市場漲勢或經濟復甦都不會脫軌。

二，成長過熱使Fed提早升息

但若是經濟成長比預期熱過頭，通膨率先是在今年升到2.7%、明年再衝上3%，那麼情況將迥然不同。到那時，Fed可能不得不把升息時間點比原訂計畫大幅提前，據戴蒙估計Fed的聯邦資金利率可能拉高到接近4%，而美國10年期公債殖利率可能躍升到5%、甚至6%。戴蒙說：「Fed已表明，若見到實際的通膨，將會採取行動。」

戴蒙認為，假如是這種情況，屆時「會見到一波傳統型衰退」，但局勢要到明年才見分曉。

三，疫情再起就另當別論

萬一新冠肺炎疫情復熾，將推翻以上兩種展望。戴蒙說：「還是有可能冒出某個變種病毒，使疫苗失效，那麼情況將改觀。」

就眼前而言，戴蒙提醒投資人留意，經濟強彈的樂觀展望已經反映在目前美股價位上了，因此或許未來漲幅或許不會再那麼壯觀，投資將更有挑戰性。

殖利率 美國 疫情

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