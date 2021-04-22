美股早盤持平 上周初領失業金人數優於預期

美股22日早盤在平盤附近遊走。美聯社

美股22日早盤持平，投資人評估企業財報及上周初領失業金數據對經濟帶來的影響。

道瓊工業指數 22日早盤下跌55點或0.2%，標普500指數跌0.1%；那斯達克綜合指數持平；費城半導體指數跌0.2%；台積電ADR跌0.1%。

美國 勞工部同日公布，上周初領失業救濟金人數為54.7萬人，不僅比市場預期的60.3萬人少，更寫下新冠肺炎疫情 時期最低紀錄；持續申請救濟金人數則降至367萬人。

西南航空22日早盤漲1.08%。該公司表示，休閒旅遊的機票預訂量持續攀升，因此預計在6月前達到損益兩平，「或表現更佳」，且西南航空上季虧損也比預期小。

美國航空跌0.43%。該公司宣布，受惠於國內旅遊需求復甦，3月底經調整後現金流轉正。

在投資人將資金投入景氣循環敏感產業後，市場也開始擔心，疫情升溫可能使全球經濟成長偏離正軌。

本周許多公司陸續揭曉上季財報，將在22日美股盤後公布上季財報的公司包含英特爾 （Intel）、社群媒體公司Snap、玩具大廠美泰兒（Mattel）、波士頓啤酒、希捷科技（Seagate）。