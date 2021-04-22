我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡員警擊斃非裔男 群眾憤怒示威要求究責

氣候峰會 習近平首發言：與美和國際社會一道努力

美股早盤持平 上周初領失業金人數優於預期

編譯林奇賢／綜合外電
美股22日早盤在平盤附近遊走。美聯社
美股22日早盤在平盤附近遊走。美聯社

美股22日早盤持平，投資人評估企業財報及上周初領失業金數據對經濟帶來的影響。

道瓊工業指數22日早盤下跌55點或0.2%，標普500指數跌0.1%；那斯達克綜合指數持平；費城半導體指數跌0.2%；台積電ADR跌0.1%。

美國勞工部同日公布，上周初領失業救濟金人數為54.7萬人，不僅比市場預期的60.3萬人少，更寫下新冠肺炎疫情時期最低紀錄；持續申請救濟金人數則降至367萬人。

西南航空22日早盤漲1.08%。該公司表示，休閒旅遊的機票預訂量持續攀升，因此預計在6月前達到損益兩平，「或表現更佳」，且西南航空上季虧損也比預期小。

美國航空跌0.43%。該公司宣布，受惠於國內旅遊需求復甦，3月底經調整後現金流轉正。

在投資人將資金投入景氣循環敏感產業後，市場也開始擔心，疫情升溫可能使全球經濟成長偏離正軌。

本周許多公司陸續揭曉上季財報，將在22日美股盤後公布上季財報的公司包含英特爾 （Intel）、社群媒體公司Snap、玩具大廠美泰兒（Mattel）、波士頓啤酒、希捷科技（Seagate）。

指數 美國 疫情

上一則

SK海力士副總裁：將擴大投資晶圓代工事業

下一則

監管風波下 螞蟻集團旗下餘額寶Q1資產縮水逾18%

延伸閱讀

北加婦假冒范士丹 詐領2.1萬失業金

北加婦假冒范士丹 詐領2.1萬失業金
個資外洩專題報導／重大公共危機！數十億失業金被詐

個資外洩專題報導／重大公共危機！數十億失業金被詐
偷身分詐領失業金案件暴增 上萬人受害

偷身分詐領失業金案件暴增 上萬人受害
社安天地／遇詐騙集團冒名詐領失業金 第一步先查證

社安天地／遇詐騙集團冒名詐領失業金 第一步先查證

熱門新聞

馬斯克的推文激化狗狗幣的價值。（取自馬克推特）

什麼是狗狗幣？為何這個玩笑產品會比特幣還紅？

2021-04-18 20:12
全球最大加密貨幣比特幣周日暴跌逾15%，為逾七周以來單日最差表現。路透

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

2021-04-18 09:35
儘管疫情衝擊南韓經濟，但在成功控制疫情與半導體出口強勁的助攻下，南韓去年反而擠進全球前十大經濟體行列。路透

儘管疫情衝擊 這個國家反而擠進世界前十大經濟體

2021-04-21 07:28
美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

2021-04-15 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜
紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

拜登國會演說前 將公布兆元「美國家庭計畫」

拜登國會演說前 將公布兆元「美國家庭計畫」
紐約下冰雹 連夜大降溫

紐約下冰雹 連夜大降溫