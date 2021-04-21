當心美股正在做頭 高動能股回軟是警訊

分析師提醒投資人，留意美國股市多頭市場做頭的警訊。路透

專家分析1926年以來美國 股市多頭市場的資料發現，乘著市場動能而高漲的高動能股，並不是與市場平均指數 同時登頂，而是提前數周就失去上漲動力，這正是最近美國動能股表現令人特別憂心的理由。

財經網站MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）指出，iShares MSCI美國動能因子ETF第1季跌0.2%，相較於標普500指數同時期的上漲6.4%，這顯示動能股首季投資 報酬率落後大盤指數6.6個百分點，為該ETF自2013年推出以來最糟季線表現。該ETF是追蹤美國動能股的ETF中規模最大的。

胡伯特強調，這不表示美股「頭部」即將浮現。值得注意的是，這檔ETF儘管19日大跌，4月以來走勢仍很強，但第1季表現差勁是一大凶兆。

胡伯特依據達特茅斯學院教授Ken French彙編的資料，分析1926年迄今的高動能股與低動能股。他指的高動能股投資組合，納入了過去一年投資報酬排名頂尖10%的股票，低動能投資組合則由過去一年投資報酬最差10%的股票組成。

胡伯特計算這兩種投資組合在多頭市場（根據Ned Davis Research的資料）最末幾周的投資報酬後發現，大致而言，在多頭市場結束前的最末幾周，表現領先的是低動能股投資組合，一反通常由高動能股領軍衝鋒的態勢。

何以致此？胡伯特推斷，這可能因為在多頭市場接近強弩之末時，股市領導族群通常會大換血，此時開始展現相對強勢的是對衰退抗跌性高的類股，像是消費者必需品股，反映投資人開始展望股市觸頂下滑的情況。對照下，對經濟最敏感的類股，例如能源股，將開始顯露相對弱勢。股市領漲族群換手，可能不利於動能股操作策略，因為這種策略押注於原先盤勢動能最強的股票仍會持續走強。

胡伯特指出，動能股在市場頭部快要形成時喪失動能，說明一個更廣泛的市場現象：市場頭部是逐漸形成的，而不是集中在某一天徹底翻盤。因此，投資人在緊盯大盤指數的同時，也應該多多關注市場內部的變化，動能股表現由盛轉衰，便是市場當前洶湧的一股暗潮。

其他市場跡象也顯示美股市場氛圍開始轉變。美國銀行（BofA）全球研究報告指出，上周美國股市資金淨流出52億美元，是去年11月中以來最大，且為2008年至今第五大，凸顯市場氣氛在上周標普500指數漲上新高後轉趨保守。本周來，標普500連同道瓊工業指數和那斯達克綜合指數一併回跌。

美銀報告寫道：「散戶一連八周是買家，避險基金則一連三周賣出。」報告還說：「客戶拋售景氣循環股，買進防禦型股票，而被動式基金流動仍導向景氣循環股，儘管資金流入較溫和。」美銀報告指的景氣循環導向類股包含非必需消費品股、工業股和金融股；防禦型類股包括醫療、必需性消費品、不動產。