鴻海威州設廠投資縮減 賦稅優惠減至8000萬美元

鴻海將縮減在威州製造廠規模，獲得減稅優惠也將因此減少。（路透）

台灣電子代工龍頭鴻海 科技集團原先計劃斥資100億美元，在美國 威斯康辛州設廠，根據今天與威州達成的協議，鴻海將大幅縮減投資 規模，威州提供的減稅優惠則減至8000萬美元。

這個占地2000萬平方英尺的廠區興建計畫，首先於2017年7月在白宮宣布，當時是外國企業在全新地點投入的美國史上最大投資案，時任總統川普稱這證明了他有能力振興美國製造業，並誇讚這是世界第8大奇蹟。

路透報導，威州州長艾佛斯（Tony Evers）今天聲明，威州將把同意這項計畫的賦稅優惠從28億5000萬美元（約新台幣800億5034萬元）減至8000萬美元（約新台幣22億4724萬元）；鴻海計劃投資規模從100億美元降至6億7200萬美元，規劃聘僱人數從1萬3000人減至1454人。根據美聯社，這些職缺的平均薪資為5萬3875美元。

鴻海表示，這項協議讓集團「有彈性追求商機以因應不斷變遷的市場狀況」。鴻海表示，「由於無法預知的市場波動，2017年協商期間的初步預測，此時已經有所改變」。

鴻海原先計劃在廠區製造用於電視等消費與專業產品的先進大型顯示器。鴻海之後表示，這座仍在興建的廠區將改生產較小型的6代LCD顯示器，川普先前訪問威州時也停止討論鴻海投資案。

鴻海今天表示，打算將威州打造成「美國規模最大的數據基礎建設硬體製造者之一」。

艾佛斯說，威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation）與鴻海協商的新協議，「比起原先合約將（為威州納稅人）總共省下27.7億美元，維持要求創造就業才能獲得獎勵的問責措施，也保護用於支持這項計畫而投入地方與州基礎建設的數億美元經費」。

艾佛斯說，如果實現徵聘與資本投資目標，鴻海未來6年可獲得高達8000萬美元賦稅獎勵。

威州原本方案也包括地方稅務獎勵，州與地方政府提供的道路與高速公路投資，讓納稅人提供的補助總額超過40億美元。

鴻海表示，自2017年起已在威州投資9億美元，包括在威州建造數個不同設施。