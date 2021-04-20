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強勁財報難提振 道指跌逾250點

財經新聞組／綜合報導
美股連續第二日下跌，強勁的企業財報未能提振接近歷史高點的股市，同時全球新冠病例的驚人上升也引發人們對經濟復甦的擔憂。美聯社
美股連續第二日下跌，強勁的企業財報未能提振接近歷史高點的股市，同時全球新冠病例的驚人上升也引發人們對經濟復甦的擔憂。美聯社

美股連續第二日下跌，強勁的企業財報未能提振接近歷史高點的股市，同時全球新冠病例的驚人上升也引發人們對經濟復甦的擔憂。

道瓊工業平均指數下跌256.33點或0.75%至3萬3821.30點，波音和Nike都下跌逾4%。史坦普500指數下跌28.32點或0.68%至4134.94點。科技股重挫，拖累那斯達克綜合指數下跌128.5點或0.92%至1萬3786.27點。

航空公司和郵輪營運商等重新開放類股蒙受重大跌幅。聯合航空暴跌8.53%，該公司連續第5季虧損，並表示商務和國際旅遊的復甦仍遙遙無期。美國航空下跌5.48%，而嘉年華和挪威郵輪公司均下跌超過4%。

世界衛生組織(WHO)警告，全球新冠病毒感染正朝著疫情最高水平發展。在美國，即使每天保持300萬劑疫苗接種速度，但每天仍新增約6萬7100例感染病例。

同時，強勁的財報季並沒有發揮提振股市場作用。許華爾街人士認為，許多樂觀的獲利消息已經被市場消化，股市一直在穩步攀升，頻創新高。道指和史指16日收於歷史新高，上周道指首次突破3萬4000點。

寶鹼(Procter & Gamble)上漲0.83%，這家消費巨人宣布當季獲利超出預期，疫情期間的家庭護理趨勢依然存在，美容產品銷售回升。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)說，「關鍵在於確定獲利會續成長。」「出現這些井噴式獲利大多數都被認為是一次性的。」

第1季財報季開局良好，到目前為止，史指有90%企業獲利高出平均預期20%以上。根據《Earnings Scout》的數據，這項比率是歷史平均水平的3倍。

嬌生(Johnson & Johnson)上漲2.33%，其獲利和營收均優於預期。該公司還報告其新冠病毒疫苗第1季銷售額為1億元，目前該疫苗在美暫停銷售，公衛監管機構正在調查罕見的血栓問題。

道指的另一個成分股旅行者公司(Travelers Companies)上季財報業績超出華爾街預期，微升0.87%。該公司還調高當季現金股利，並批准新增50億元股票回購計畫。

Ally Invest資深投資策略師考克斯(Callie Cox)表示：「目前股市有點漲過頭，因此可能會出現一些拉回。」「這很正常，而且預期任何回跌都能很快出現反彈。」

特斯拉在前一交易日因周末比特幣大跌而下跌超過3%後略有反彈。

疫苗 指數 美國

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