美股道瓊早盤跌逾百點 市場對強勁財報反應冷

美股20日早盤開低，投資人對優於預期的財報反應平淡。路透

美股三大指數 20日早盤走低，道瓊工業指數一度跌逾百點，新冠肺炎累計確診病例數增加，抑制全球經濟復甦的樂觀展望，且投資人對強勁財報反應平淡。

道瓊工業指數20日早盤一度跌114.96點，或0.34%；標普500指數約跌0.28%；那斯達克指數跌0.25%；費城半導體指數跌0.68%；台積電ADR漲0.7%。

旅遊產業早盤跌最多，聯合航空跌逾5%，美國航空和嘉年華郵輪集團跌幅超過3%。特斯拉則一掃近日陰霾，反彈逾2%。

儘管美股主要指數回檔，全球股市仍逼近歷史新高，使得市場可能過度看好經濟重啟的疑慮升溫，印度和巴西等開發中國家正苦於控制疫情 復燃。

股市估值正逼近20年來最高點，加上諸多利多消息都已反映在價格上，因此財報優於預期帶動股價 上漲的門檻提高。

寶鹼（P&G）上季財報優於預期，原因是疫情期間的居家照護風潮持續流行，及美妝保養業務好轉，但早盤股價下跌逾1%；嬌生公司（J&J）早盤小漲0.68%，上季獲利和營收均優於預期，首季銷售1億劑疫苗，但因血栓問題暫緩接種。

影音串流巨擘Netflix預定收盤後公布財報，華爾街預期，即使經濟從疫情復甦，Netflix依舊稱霸串流平台。