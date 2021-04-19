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登新高後拉回 道指跌123點

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登新高後拉回 道指跌123點

財經新聞組／綜合報導
由於科技類股疲軟拖累大盤，美股從創紀錄高點下滑。美聯社
由於科技類股疲軟拖累大盤，美股從創紀錄高點下滑。美聯社

由於科技類股疲軟拖累大盤，美股從創紀錄高點下滑。

道瓊工業平均指數下跌123.04點或0.36%至3萬4077.63點，低於前一交易日的歷史高位。史坦普500下跌22.21點0.53%至4163.26點。那斯達克綜合指數下跌137.58點或0.98%至1萬3914.77點。

根據Coin Metrics的數據，比特幣在14日創下歷史新高6萬4841元後，在周末遭到大賣。一度較歷史記錄下跌19%，之後持穩。該加密貨幣19日最新報5萬5866元。

持有比特幣的特斯拉下跌3..4%。上周IPO的加密貨幣交易平台Coinbase下跌2.63%。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)說，「當大盤處於昂貴水平時，只要重點新聞出現而造成大跌時，即使只是短暫的，也會對股市產生負面影響。」

消費巨頭可口可樂股價上漲0.47%，該公司上季獲利和營收均優於預期。該公司還表示，3月需求已重回疫情前水平。

由於獲利超過預期，以及強勁的經濟數據提振，股指上周大漲。史指和道指連續第4周走升，分別上漲1.4%和1.2%，那指則連升3周。

在銀行業績強勁帶動下，第1季財報季開局強勁。根據瑞士信貸(Credit Suisse)的數據，金融股獲利超出預期38%，而史指其他類股獲利超出預期12%。

D.A. Davidson財富管理研究主管拉根(James Ragan)說：「我們總體而言看好股市，認為周期性產業持續走強，主要受惠於廣泛的經濟復甦。」「預期2021年第1季和2021年第2季企業財報將非常強勁，獲利預測可能會略微上調。」

瑞銀16日調升對史指預期，因最近數據顯示經濟強勁復甦。該公司現在預計史指將在2021年底時達到4400點，較16日收盤價高出約5%。

在新冠病毒方面，白宮首席醫學顧問佛奇博士(Anthony Fauci)說，預計美國將恢復嬌生疫苗的管理。在6名婦女出現罕見的血栓障礙後，食品藥品監督管理局(FDA)上周要求各州「暫停使用」嬌生的單劑疫苗。

嬌生 疫苗 指數

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