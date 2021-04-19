我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國經濟似有望復甦 亞股多收漲

外星受控飛行 NASA機智號火星直升機成功升空

美國經濟似有望復甦 亞股多收漲

 中央社 / 香港19日綜合外電報導
日股示意圖。 美聯社
日股示意圖。 美聯社

亞股今天追隨美股上週漲勢多數收紅。受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創的美國經濟出現復甦希望，推動美股上週五收盤再創新高。

在美國新屋開工率、就業率及零售數據表現強勁後，美股道瓊指數及標普500指數上週五雙創歷史新高，連續四週週線收紅。

目前全美成人中有一半至少已接種第一劑疫苗，投資人寄望加強防疫限制措施將使經濟步向正常化。

歐洲鬆綁防疫措施，也促進市場樂觀情緒，即使分析師仍保持謹慎，觀望全球其他地方新病毒株引發的令人憂心疫情。

金融服務公司Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「儘管對於COVID-19新病毒株的擔憂加劇，但因投資人正吸收有關經濟似乎樂觀復甦的訊息，股市本週開盤將創新高。」

東京股市日經225指數持平，收29685.37點；香港恆生指數上漲0.5%，收29106.15點；上海證券交易所綜合指數揚升1.5%，收3477.55點。

雪梨及首爾股市持平，新加坡股市上漲0.3%，台北股市上揚0.6%，但雅加達股市下跌0.6%、馬尼拉股市下滑0.5%、孟買股市挫跌逾2%。

指數 美股 美國

上一則

總額超過400億美元 三星最快下月宣布美韓晶圓廠計畫

下一則

英國政府宣布干預輝達購併安謀案 輝達股價重挫3%

延伸閱讀

總額超過400億美元 三星最快下月宣布美韓晶圓廠計畫

總額超過400億美元 三星最快下月宣布美韓晶圓廠計畫
「台灣」占據日本各大報頭版 學者驚：簡直前所未見

「台灣」占據日本各大報頭版 學者驚：簡直前所未見
刻意與江啟臣不同調？ 朱立倫：國民黨親美態度不改變

刻意與江啟臣不同調？ 朱立倫：國民黨親美態度不改變
林毅夫預測中國發展趨勢 稱中美關係可能在2050年緩和

林毅夫預測中國發展趨勢 稱中美關係可能在2050年緩和

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
全球最大加密貨幣比特幣周日暴跌逾15%，為逾七周以來單日最差表現。路透

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

2021-04-18 09:35
馬斯克的推文激化狗狗幣的價值。（取自馬克推特）

什麼是狗狗幣？為何這個玩笑產品會比特幣還紅？

2021-04-18 20:12
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

2021-04-15 22:21
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 美聯社

快十倍 輝達首度發表伺服器CPU 殺入英特爾最賺錢領域

2021-04-12 19:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸