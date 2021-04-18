我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

全球超額儲蓄暴衝5.4兆美元 後疫情時代的支出蓄勢待發

編譯洪啟原／綜合報導
最新報告顯示，全球自疫情爆發到上季，已累積5.4兆美元的超額儲蓄。（路透）
最新報告顯示，全球自疫情爆發到上季，已累積5.4兆美元的超額儲蓄。（路透）

自新冠肺炎疫情爆發迄今，全球消費者已累積5.4兆美元的超額存款，他們目前對經濟展望愈來愈有信心，正好為後疫情時代的支出強力反彈鋪路。

根據信評機構穆迪（Moody's）的最新報告，這是全球家庭從疫情爆發到今年第1季累積的超額儲蓄。這個數據是與2019年的消費模式相比而得，且相當於全球國內生產毛額（GDP）逾6%。

全球消費者信心迅速攀升，顯示一旦防疫封鎖措施解封，商家、酒吧和餐廳恢復營業，消費者將願意再度出門消費。美國經濟研究聯合會（Conference Board）的全球消費者信心指數在上季締造歷史新高，為2005年有紀錄以來最高，全球所有地區的消費信心都大幅上升。

穆迪分析公司首席經濟學家尚迪說：「受壓抑的需求突然大幅回升，加上超額儲蓄滿溢，將帶動全球消費支出暴增，多國正達到群體免疫和開放國境。」

穆迪估算，若消費者花用約三分之一的額外積蓄，有望在今年和明年帶動全球GDP成長2個百分點。

全球經濟去年受疫情重創，經濟產出寫下現代史上最大的降幅，但家庭所得大多持續受到保護，歸功於多數先進經濟體推出空前規模的刺激方案。消費者也在疫情期間縮減支出，原因是自身工作和所得面臨高度不確定性，及許多服務業者停業或調整營業時間。

根據經濟合作暨發展組織（OECD），許多先進經濟體的家庭儲蓄率在2020年大幅升高，抵達21世紀以來的最高水準，許多國家的銀行存款也迅速增加。

尚迪表示，已開發經濟體的超額儲蓄金額是最高的，尤其是北美和歐洲，這兩地實施大範圍的封鎖措施，而且政府支出非常高。

疫情 儲蓄 美國

上一則

什麼是狗狗幣？為何這個玩笑產品會比特幣還紅？

延伸閱讀

大仁說財經／航空旅遊復甦 機場商店逐漸回春

大仁說財經／航空旅遊復甦 機場商店逐漸回春
為何花旗在美客戶存款僅溫和擴增？瑞信這麼說

為何花旗在美客戶存款僅溫和擴增？瑞信這麼說
立委財產盤點 高嘉瑜股神 萬美玲存款王 鄭正鈐地產王

立委財產盤點 高嘉瑜股神 萬美玲存款王 鄭正鈐地產王
德州接近群體免疫？ 專家打臉艾伯特：過分樂觀

德州接近群體免疫？ 專家打臉艾伯特：過分樂觀

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
全球最大加密貨幣比特幣周日暴跌逾15%，為逾七周以來單日最差表現。路透

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

2021-04-18 09:35
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

2021-04-15 22:21
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 美聯社

快十倍 輝達首度發表伺服器CPU 殺入英特爾最賺錢領域

2021-04-12 19:32
上海交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，員工利用數位人民幣「硬錢包」進行支付。（新華社）

數位人民幣顛覆美元地位？拜登團隊傳加強檢視相關威脅

2021-04-11 20:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆

嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆
個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬

個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬
她找密醫整形失敗成「鬼面具」 募款失敗續「醜下去」

她找密醫整形失敗成「鬼面具」 募款失敗續「醜下去」
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
Buffet絕不會吃的東西有哪些？網友分析這幾類超易飽

Buffet絕不會吃的東西有哪些？網友分析這幾類超易飽