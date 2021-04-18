全球超額儲蓄暴衝5.4兆美元 後疫情時代的支出蓄勢待發

最新報告顯示，全球自疫情爆發到上季，已累積5.4兆美元的超額儲蓄。（路透）

自新冠肺炎疫情 爆發迄今，全球消費者已累積5.4兆美元的超額存款，他們目前對經濟展望愈來愈有信心，正好為後疫情時代的支出強力反彈鋪路。

根據信評機構穆迪（Moody's）的最新報告，這是全球家庭從疫情爆發到今年第1季累積的超額儲蓄 。這個數據是與2019年的消費模式相比而得，且相當於全球國內生產毛額（GDP）逾6%。

全球消費者信心迅速攀升，顯示一旦防疫封鎖措施解封，商家、酒吧和餐廳恢復營業，消費者將願意再度出門消費。美國 經濟研究聯合會（Conference Board）的全球消費者信心指數在上季締造歷史新高，為2005年有紀錄以來最高，全球所有地區的消費信心都大幅上升。

穆迪分析公司首席經濟學家尚迪說：「受壓抑的需求突然大幅回升，加上超額儲蓄滿溢，將帶動全球消費支出暴增，多國正達到群體免疫和開放國境。」

穆迪估算，若消費者花用約三分之一的額外積蓄，有望在今年和明年帶動全球GDP成長2個百分點。

全球經濟去年受疫情重創，經濟產出寫下現代史上最大的降幅，但家庭所得大多持續受到保護，歸功於多數先進經濟體推出空前規模的刺激方案。消費者也在疫情期間縮減支出，原因是自身工作和所得面臨高度不確定性，及許多服務業者停業或調整營業時間。

根據經濟合作暨發展組織（OECD），許多先進經濟體的家庭儲蓄率在2020年大幅升高，抵達21世紀以來的最高水準，許多國家的銀行存款也迅速增加。

尚迪表示，已開發經濟體的超額儲蓄金額是最高的，尤其是北美和歐洲，這兩地實施大範圍的封鎖措施，而且政府支出非常高。