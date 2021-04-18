對音樂產業更友善 Apple Music公布創作者拆帳機制

Apple Music應用程式（App）的用戶每串流播放音樂一次，就會支付1美分給唱片公司，約比Spotify多一倍。美聯社

華爾街日報取得的信函顯示，蘋果 音樂串流服務App le Music向音樂創作者表示，Apple Music應用程式（App）的用戶每串流播放音樂一次，就會支付1美分給唱片公司，約比Spotify多一倍。

華爾街日報指出，相較下，Spotify會在用戶每串流播放一次音樂時，就支付0.3-0.5美分，但Spotify得用戶基礎較大、串流播放次數也會較多。

雖然串流音樂業者付給唱片公司的費用，不見得就等同於音樂創作者收到的費用，因為這仍取決於創作者與唱片公司、經銷商等各方之間的分潤協議，但創作者會把每次串流播放所支付的費用，視為收入的指標之一，串流播放次數愈多，收入就愈多。

蘋果表示，把52%的訂閱營收分給唱片公司，相當於每賺1美元就會付52美分。這封信函也被視為是在回應Spotify，因為上月Spotify表示，會把三分之二的訂閱與廣告營收分給音樂版權持有人，而其中的75％至80％是分給唱片公司，相當於每1美元就分出50至53美分，具體比率則依分潤協議而異。

音樂創作者、經理人及律師等人已呼籲音樂串流平台提高分潤，許多歌迷也希望能提高創作者的報酬，因新冠肺炎疫情導致音樂產業無法舉辦巡迴演唱會等實體活動，收入減少，但串流服務卻大發利市。

根據蘋果上次公布的數據，Apple Music在2019年6月訂戶數超過6,000萬人。Spotify訂戶數為1.55億人，而未付費但願意看廣告的活躍用戶數為3.55億人。亞馬遜則在去年年初表示，Amazon Musi擁有5,500萬名訂戶。