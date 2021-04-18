我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英航母「伊利沙白女王號」戰鬥群將繞行台灣海峽

拜登再挺台 AIT通知美近期將公告售台M109A6自走砲

國際資金流向轉變 債券基金成輸家

編譯黃嘉洵／綜合外電
彭博資訊數據顯示，投資人3月挹注股票型基金的資金，比債券型基金高出200億美元，差距為2016年以來最大。路透
彭博資訊數據顯示，投資人3月挹注股票型基金的資金，比債券型基金高出200億美元，差距為2016年以來最大。路透

國際資金正大舉從債市轉向股票基金，流入規模為過去30年來未見，這股勢頭除了讓Reddit散戶大軍受惠，股市創高新聞屢屢攻占新聞頭版，債券基金也淪為大輸家。

至少在散戶眼中確實如此，他們向來青睞固定收益資產，但上個月顯然出現大幅改變。彭博資訊和美國投資公司協會（ICI）彙整數據顯示，投資人3月挹注股票型基金的資金，比債券型基金高出200億美元，資金流入差距為2016年以來最大。

多年來，傾向穩定報酬的年長投資族群，加上聯準會（Fed）鴿派立場的推波助瀾下，為債市提供支撐力道。如今，儘管公債價格上周上漲，跡象顯示基金投資人的喜好轉向愈發明顯；標普500指數今年來已上漲11%，幾乎等同於公債價格跌幅。

Leuhold集團投資策略長波森說：「股市走高加上公債殖利率上揚，迫使投資人重新思考資產分配。若殖利率持續攀升，且經濟成長和財報強勁，資金流入股市的力道甚至將轉強」。

股市出現吸引力，與投資人過去十年投資固定收益資產形成鮮明對比。ICI數據顯示，2008年金融海嘯迄今，股票型基金已失血8,000億美元資金，債券型基金則流入3兆美元。

在標普500指數寫下1930年代以來的年度最大漲幅之際，市場喜好翻轉可能證明美國債市40年多頭將接近尾聲。隨著經濟從疫情復甦，帶動企業本季獲利成長達50%，投資人憂心通膨升溫將侵蝕固定收益資產的報酬。

同樣的情境在全球上演，流入股票和債券的資金差距為六年來最大。摩根大通數據顯示，今年以來，每1美元流入固定收益資金，就有2美元流入股票型基金；根據美國銀行，在過去5個月，逾6,000億美元資金湧入全球股市，規模超過先前12年的總額。

投資 股票 債券

上一則

花旗衝刺亞洲資產管理業務 擬增聘2300人

延伸閱讀

美國金融機構 禁買俄國公債

美國金融機構 禁買俄國公債
華爾街大銀行財報亮眼 美股道瓊早盤漲100點

華爾街大銀行財報亮眼 美股道瓊早盤漲100點
美股標普500指數早盤再創新高 投資人靜待下周財報季

美股標普500指數早盤再創新高 投資人靜待下周財報季
無懼初領失業救濟金人數增加 標普500指數突破4,000點

無懼初領失業救濟金人數增加 標普500指數突破4,000點

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
全球最大加密貨幣比特幣周日暴跌逾15%，為逾七周以來單日最差表現。路透

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

2021-04-18 09:35
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

2021-04-15 22:21
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 美聯社

快十倍 輝達首度發表伺服器CPU 殺入英特爾最賺錢領域

2021-04-12 19:32
上海交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，員工利用數位人民幣「硬錢包」進行支付。（新華社）

數位人民幣顛覆美元地位？拜登團隊傳加強檢視相關威脅

2021-04-11 20:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」
亞裔女紐約地鐵遭指臉辱罵 男遊民出手相助

亞裔女紐約地鐵遭指臉辱罵 男遊民出手相助
「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視
嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆

嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆