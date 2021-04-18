國際資金流向轉變 債券基金成輸家

彭博資訊數據顯示，投資人3月挹注股票型基金的資金，比債券型基金高出200億美元，差距為2016年以來最大。路透

國際資金正大舉從債市轉向股票 基金，流入規模為過去30年來未見，這股勢頭除了讓Reddit散戶大軍受惠，股市創高新聞屢屢攻占新聞頭版，債券 基金也淪為大輸家。

至少在散戶眼中確實如此，他們向來青睞固定收益資產，但上個月顯然出現大幅改變。彭博資訊和美國投資 公司協會（ICI）彙整數據顯示，投資人3月挹注股票型基金的資金，比債券型基金高出200億美元，資金流入差距為2016年以來最大。

多年來，傾向穩定報酬的年長投資族群，加上聯準會（Fed）鴿派立場的推波助瀾下，為債市提供支撐力道。如今，儘管公債價格上周上漲，跡象顯示基金投資人的喜好轉向愈發明顯；標普500指數今年來已上漲11%，幾乎等同於公債價格跌幅。

Leuhold集團投資策略長波森說：「股市走高加上公債殖利率上揚，迫使投資人重新思考資產分配。若殖利率持續攀升，且經濟成長和財報強勁，資金流入股市的力道甚至將轉強」。

股市出現吸引力，與投資人過去十年投資固定收益資產形成鮮明對比。ICI數據顯示，2008年金融海嘯迄今，股票型基金已失血8,000億美元資金，債券型基金則流入3兆美元。

在標普500指數寫下1930年代以來的年度最大漲幅之際，市場喜好翻轉可能證明美國債市40年多頭將接近尾聲。隨著經濟從疫情復甦，帶動企業本季獲利成長達50%，投資人憂心通膨升溫將侵蝕固定收益資產的報酬。

同樣的情境在全球上演，流入股票和債券的資金差距為六年來最大。摩根大通數據顯示，今年以來，每1美元流入固定收益資金，就有2美元流入股票型基金；根據美國銀行，在過去5個月，逾6,000億美元資金湧入全球股市，規模超過先前12年的總額。