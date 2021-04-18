花旗衝刺亞洲資產管理業務 擬增聘2300人

花旗集團將在香港、新加坡增聘人手，衝刺資產管理業務。(路透)

美國 花旗集團日前宣布將退出亞洲、歐洲等13個市場的消費金融業務後，正準備在亞洲招聘2300人，擴大更有利可圖的資產管理事業規模，目標鎖定這個地區不斷增加的富裕創業家及其企業。

花旗亞太區執行長Peter Babej表示，準備在香港和新加坡 招聘1100名私人財富管理專員和客戶關係經理，以及1200名技術及營運人員；他指出，花旗計畫在2025年時把亞太地區資產管理事業的規模，由目前的3000億美元衝高到4,500億美元，招聘人手是這項計畫的一環。

要達成這項目標並不容易，因為這代表花旗為亞洲富裕人士管理的資產規模將成長50%；然而，花旗的亞洲資產管理事業規模，自2015年（當時為2550億美元）迄今僅成長18%；其他全球性大型銀行如摩根大通（JPMorgan）、匯豐控股（HSBC），也正試圖爭搶亞洲市場的大餅，尤其是中國。

亞太地區是花旗第二大營收 和獲利來源，僅次於北美；Peter Babej自2019年10月起掌管花旗亞太區營運，他表示：「這是非常大膽、果斷且艱難的一步。」

花旗集團15日宣布將退出13個海外市場的消金業務，這是集團執行長芙瑞瑟（Jane Fraser）3月上任後首次重大策略調整。今年1月時，花旗表示將合併超級富豪（個人資產逾2500萬美元）的私人銀行業務和個人財富管理事業（個人資產1000萬美元以下）。