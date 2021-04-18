SPAC退燒 當初跟著這位矽谷創投家投資還能賺嗎？

矽谷創投家帕利哈皮提亞。(路透)

矽谷創投家帕利哈皮提亞（Chamath Palihapitiya），是在年初席捲金融市場的特殊目的收購公司（SPAC）熱潮中，影響力極大的投資 界意見領袖，在他號召下，許多人會搶進他支持的SPAC，但如今對這些跟隨者而言，這些投資可能是最差押注之一。

彭博資訊報導，帕利哈皮提亞主導的Social Capital Hedosophia，投資了六家SPAC（其中三家已完成併購）。自2月中的高點以來，這六家公司全都跌得比整個SPAC市場還深。

其中一家便是由英國富豪布蘭森（Richard Branson）支持的太空 探險事業維珍銀河（Virgin Galactic），跌幅超過50%。

據追蹤上市SPAC表現的IPOX SPAC指數，整個SPAC市場同期平均大跌23%。

SPAC熱潮退燒的情況，是近期更廣泛的金融市場炒作熱潮消退的現象之一。不久前，「迷因股」（meme stock）的熱潮才剛退去，一些「雞蛋水餃股」也是如此。而SPAC熱潮降溫，部分原因是供給過多。每周都有十多個SPAC上市，僅管許多SPAC有名人光環加持。

平心而論，所有帕利哈皮提亞投資的SPAC，上市以來幾乎股價都還是上漲。

不過，帕利哈皮提亞在3月拋售價值約2.13億美元的維珍銀河股票。用他的話說，他會將這筆資金用於下次投資，有助對抗氣候變遷。

現年44歲的帕利哈皮提亞，2月8日接受彭博節目「Front Row」訪問時表示：「現在沒有人會聽巴菲特 的話，但總要有人接下他的衣缽。」似乎暗示他是這個時代的巴菲特。