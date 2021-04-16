道指大漲164點 與史指連升4周

由於藍籌股強勁的財報以及強勁的經濟數據預示景氣回升，股指反彈至創新高水平。美聯社

由於藍籌股強勁的財報以及強勁的經濟數據預示景氣回升，股指反彈至創新高水平。

道瓊工業平均指數 上漲164.68點或0.48%至3萬4200.67點，道指在上個交易日首次突破3萬4000點門檻。史坦普500指數上漲15.05點或0.36%至4185.47點，同創歷史新高。那斯達克綜合指數小漲13.58點或0.1%至1萬4052.34點。

華爾街本周再度上揚，3大股指都上漲超過1%。史指和道指連續第4周上漲，而以科技股為主的那指則是連3周走升。

在6家美國最大銀行中最後一家公布財報的摩根史坦利(Morgan Stanley)，其強勁的交易和投資 銀行業務業績讓獲利超出預期。但股價下跌2.82%，將今年來的漲幅縮減至約14%。

PNC Financial上漲2.33%，該行第1季財報獲利和營收都超出預期。

Commonwealth Financial Network投資組合管理負責人埃塞勒(Peter Essele)說：「道指突破3萬4000點，代表投資人對未來成長前景的胃口正蔓延到更多價值型導向的個股。」「隨著疫苗接種普及，對工業和更多周期性導向的類股需求應會繼續，並且獲利可能會高於最初的預期。」

本周大量的經濟數據提振了投資人情緒，反映出消費者支出、投資情緒和就業市場的反彈。

密西根大學表示其消費者信心指數初值從3月的84.9升至4月上半的86.5，為一年來新高。

聯準會(Fed)理事長沃勒(Christopher Waller)表示，美國經濟將開始起飛，但還沒有理由開始收緊政策，「我認為經濟已經準備就緒。」「但還有更多工作要做，但我認為每個人都對控制病毒感到越來越寬心，開始以經濟活動形式反映出來。」

15日數據顯示，3月零售額成長9.8%，主因額外的紓困 措施推動消費者支出飆升，超過《道瓊》(Dow Jones)預期的成長6.1%。與此同時，勞工部報告，截至4月10日當周首次申請失業保險金人數達57.6萬，為2020年3月以來最低水平。

史指最近幾周的強勁表現使其年初至今的漲幅超過11%。周期性產業是今年最大贏家，能源和金融類股領漲。

富國銀行(Wells Fargo)計量經濟學者伊克巴爾(Azhar Iqbal)在報告中表示：「除了歷史性的財政紓困措施和不斷改善的公衛狀況外，不斷興起的動物本能也加強了對未來幾個月經濟活動進一步改善的期望。」