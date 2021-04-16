駁全民基本收入主張 克魯曼：楊安澤沒做算術

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

以提倡「全民基本收入」著稱的台裔美國 企業家楊安澤 （Andrew Yang），目前是競選下屆紐約市長的熱門人選。紐約時報專欄作家克魯曼 則質疑，楊安澤以思想領袖之姿崛起，經濟政見主張卻「明顯謬誤」，令人憂心。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐時專欄指出，楊安澤提出的論點是：美國面臨社會與經濟危機，因為自動化浪潮迅速沖刷掉好的工作，解決方案是「全民基本收入」（universal basic income，UBI），也就是每個月發1,000美元支票給每個美國成年人。

克魯曼說，或許有朝一日，楊安澤提出的診斷和處方會是正確的，只是並不適用於當今世界。

先檢視事實：此刻我們真的經歷快速的自動化，以致生產一定數量產品所需的勞工人數也快速下滑嗎？若是如此，那意味每個仍受僱勞工所生產的產品數量也正快速升高，亦即生產力快速提升。

但實際情況並非如此。事實上，美國勞工部勞工統計局（BLS）最新一期的「勞動評論月刊」，就探討2005年以來美國生產力成長低迷（以歷史標準而言）的問題，而製造業生產力成長尤其遲緩，過去十年來幾乎都未見增長。

克魯曼表示，他早在2019年就提出類似質疑，引來楊安澤反批「統計數字不完整」並宣稱「我計算過」，但除了轉述一些軼事外，並未提供具體數字。不論何時，總有一些勞工被科技取代。問題是：現在自動化取代勞工的速度比以往快嗎？克魯曼指出，數字顯示，答案是否定的。

克魯曼推測，楊安澤未曾檢視經濟數據，就開始宣傳「自動化的危險」。楊安澤可能搞錯了問題，但解決辦法是否正確呢？他宣揚的「全民基本收入」提案是好主意嗎？

克魯曼不以為然，他計算後，給了兩點評語：一，所費不貲，除非大大地增稅，否則難以為繼；二，對真正需要援助的美國民眾而言，這筆錢也不夠。

首先，欲兌現楊安澤開出的「全民基本收入」支票，將需要天文數字。美國最近立法通過的「美國紓困計畫」對全美多數成年人每人發1,400美元，總計這項一次性成本為4,110億美元。基於緩和疫情對經濟的衝擊，發這些紓困金有其道理，儘管該計畫其他項目，特別是加發失業津貼，更能幫助需要幫助的人。

然而，楊安澤提議一年發1.2萬美元，每年總花費將超過3兆美元，而且循環不已。即使撇開對此刻債台高築或通膨過熱的顧慮（克魯曼並不擔心），也必須考量若以這種速度持續撒錢，勢必會出問題，也會排擠掉其他更應優先推行的計畫，包括基礎建設、兒童照護等支出。

再者，發這些錢，對真正失業的人遠遠不夠，不管他們是因為自動化或其他原因丟了飯碗。以中位數計算，美國全職勞工目前的周薪就大約1,000美元了。

克魯曼認為，至少就現在而論，要提供足夠的安全網，最好的辦法就是對補助設定資格條件。美國有能力、也應當對失業者提供慷慨的補助；有能力也應當援助有子女要養育的家庭；但逐月對人人發錢，並未對症下藥，政策瞄準度太差了。

那麼，楊安澤的主張何時實施才恰當呢？假如機器人果真奪走所有的好工作，導致收入從勞方大幅轉向資方，提供龐大的「全民基本收入」，佐以對富人和資本利得大舉課徵新稅的配套措施，或許就合理。但現在還不是時候。

所謂「機器人及其他形式的自動化搶勞工飯碗」，出自科技企業家之口，顯得既有深度又高瞻遠矚；但克魯曼認為，真相是，美國的貧富不均和工資停滯，與工會衰頹和勞工喪失議價權更有關聯。一些評論者卻避談這種敏感的權力關係，寧可歸咎於機器人。