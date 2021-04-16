IMF官員警告 美中科技脫鉤 對全球GDP的打擊甚於貿易戰

IMF認為美中科技脫鉤殺傷力遠甚貿易戰。美聯社

國際貨幣基金（IMF）官員警告，若中國 跟美國 或歐洲之間科技脫鉤，讓全球國內生產毛額（GDP）短少的程度將遠高於最近的貿易戰。

IMF中國代表團團長 Helge Berger 周五接受彭博電視台採訪時表示，「全球一體化的程度相當之高。如果不讓各國之間交換知識，最終將付出代價，而且可能相當高」。

Berger說：「美中關係的緊張局勢是我們要考慮的一大風險因素，這是仍得持續關切的問題。」

他表示，美中關稅 戰去年對成長構成拖累，今年還將如此，估計對全球影響約占GDP的0.4%。

「但是，如果讓美中之間、如歐洲等其他國家和中國之間科技脫鉤，情況就會變得更加困難，」他說： 「因此，這兩大在全球經濟舉足輕重的經濟體共同找到合作方式，著實關係重大。」

IMF的一項研究估算，科技脫鉤可能導致許多國家的GDP損失約5%，約10倍於中美關稅戰估計造成的損失。

拜登政府本月初將七家中國超級電腦公司加入禁止出口的黑名單，美國企業在未先獲得美國政府許可的情況下不得往來，加大川普時代以來對華為等公司打擊的力道。

拜登政府仍在審查川普留下來的中國政策，包括對每年3,000多億美元自中國進口商品加徵關稅以及第一階段貿易協議，但已表示日後策略將大致相似。