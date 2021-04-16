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FT：台積電頓感壓力 須在美中科技戰中選邊站

編譯洪啟原／綜合外電
金融時報報導，台積電正面臨壓力，因為須在美中爭奪科技主導權的戰局中選邊站。 路透
金融時報報導，台積電正面臨壓力，因為須在美中爭奪科技主導權的戰局中選邊站。 路透

金融時報（FT）報導，台積電此時想必備感壓力，因為須在美中爭奪科技主導權的戰局中選邊站，使這個對全球供應鏈至關重要的企業陷入兩難。

台積電在全球晶片短缺之際成為眾所矚目的焦點，但上周遭華郵指控，台積電及世芯電子生產的晶片，提供給中國大中企業飛騰生產超級電腦，用於研發解放軍超音速飛彈。儘管台積電對此回應，一向遵循所有法律規範，但這卻迫使台積電進一步捲入美中的科技戰，也為台積電和其他台灣企業帶來一個大難題：究竟要投入美國這個更大的市場，或投入成長更快的中國市場？

美國商務部也在消息傳出當日宣布，把利用美國技術製造超級電腦的飛騰在內共七家中國企業與機構，列入實體清單，美國供應商若未取得特殊執照，不得直接出口給這些中企。外國企業雖不受此令限制，但台積電已自動停止供貨飛騰。

顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）分析師崔奧羅認為，華府這項舉動顯示，美國正施壓台灣和台積電擴大支持美國而非中國的供應鏈，同時也挑戰台積電向來中立的立場，和「成為各方代工廠」的策略。

崔奧羅說，美國占台積電去年的銷售比重達60%，中國僅占20%，但中國半導體市場正以最快的速度成長，為台積電提供大好機會。中國科技公司正製造最先進的消費電子產品，儼然為台積電的先進製程提供龐大的成長來源。

台北國防安全研究院的國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲（Su Tzu-yun）認為，台灣和中國近來的緊張局勢升級，意味台灣的科技業者除了與美國站在同一陣線以外，其他別無選擇。他說，台灣與美國享有共同的國安利益，也與美國共享自由民主價值。

美國驅使台積電疏遠中國的這項行動，尚未影響台積電營收，全球晶片吃緊，使得需求依然強勁。

報導也說，事實證明，台積電能靈活適應地緣政治變化。台積電去年夏季因美國禁令而停止供貨華為，隨後迅速出貨給蘋果，彌補失去的訂單。蘋果當時發表新機iPhone 12，推升台積電5奈米晶片的需求。

然而，對台灣其他科技業者來說，效法台積電的做法恐怕不是那麼容易，畢竟許多企業都依賴中國市場。中國過去一個月加強在台灣周圍擴大軍演，凸顯多元化客戶基礎對這些企業有其必要性。

台積電 美國 中國

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