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中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

記者戴瑞芬／即時報導
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升，創下統計30年以來的最高季度經濟增速，更是2012年中國告別二位數高速增長以來首見。

不過，GDP增速回升兩位數不意味經濟大反彈。統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華指出，去年疫情爆發，2020年第1季GDP出現下降6.8%的創記錄負增長，今年在低基數下，首季GDP因此出現大幅回升。

高盛集團的經濟學家表示，與去年首季相比，18.5%的增幅意味著增長相比前一個季度屬於趨於平穩。因此，首季GDP增速回升的意義是代表一條分界線，表明經濟復甦將繼續加速。

統計局初步核算，第1季國內生產總值(GDP)達人民幣24兆9310億元，年增18.3%，比2020年第4季季度增長0.6%；比2019年第1季增長10.3%，兩年平均增長5.0%。

分產業看，第一產業增加值人民幣1兆1332億元，年增8.1%，兩年平均增長2.3%；第二產業增加值人民幣9兆2623億元，年增24.4%，兩年平均增長6.0%；第三產業增加值人民幣14兆5355億元，年增15.6%，兩年平均增長4.7%。

劉愛華指出，第1季國內生產總值增長18.3%，主要受到上年較低基數、員工就地過年工作日有所增加等不可比因素影響；另一方面，第1季比上季季度增長0.6%，兩年平均增長5.0%，表明經濟穩定恢復。

中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現...
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(取材自中國網)

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