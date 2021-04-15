財報強+數據優 道指升破34000點

在主要企業的強勁財報和最新經​​濟數據顯示消費者支出和就業市場反彈後，美股再度攀升至新高紀錄。(美聯社)

在主要企業的強勁財報和最新經​​濟數據顯示消費者支出和就業市場反彈後，美股再度攀升至新高紀錄。

道瓊工業平均指數上漲305.1點或0.9%至3萬4035.99點，創歷史新高，首次登上3萬4000點。史坦普500指數上漲45.76點或1.11%至4170.42點，也觸及新高。那斯達克綜合指數上漲180.92點或1.31%至1萬4038.76點。

隨著債券殖利率 下降，科技股反彈。所謂的FAANG股票：Netflix、臉書、Alphabet、亞馬遜和蘋果均上漲至少1.3%。10年期美國 國債殖利率跌至1.56%，下跌8個基點。高利率往往會侵蝕以成長為導向的公司未來收益。

商務部表示，3月零售額飆升9.8%，這是由於最新紓困 措施推動消費者支出飆升。這個數字超過《道瓊》(Dow Jones)估計的成長6.1%。

另一份報告顯示，首次申請失業保險金人數降至2020年3月以來最低水平。勞工部報告，截至4月10日當周新申請失業救濟金人數為57.6萬人。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「雖然減少3萬4000人本身只是一個數字，但回想去年此刻，這是個了不起的壯舉。」「當前經濟復甦的速度和韌性不同於以往任何事物，它可能證明股票處於歷史最高水平是合理的。」

道指成份股聯合健康(UnitedHealth)股價上漲3.87%，該公司業績超出華爾街預期，並且調高2021年的財測。

百事公司上漲了.14%，這家消費類零食和飲料生產商表示，上季銷售額成長近7%，超過預期。

隨著經濟重新開放和數兆元的紓困，股市最近幾個交易日一直在創下新高紀錄。史指2021年以來已上漲11%，其中能源和金融類股表現最佳。

貝萊德(BlackRock)CEO芬克(Larry Fink)表示：「我非常看好股市，若為我們的赤字擔心是正確的。」「如果未來10年沒有持續的經濟成長，赤字將變得很重要，它們將提高利率。相信由於貨幣、財政的紓困、場外觀望資金、獲利，股市表現場還可以，將繼續走強。」

花旗集團回吐早盤漲幅，下跌0.51%。該銀行第1季獲利優於分析師預期，因其強勁的投資銀行業務收入以及超額貸款損失準備金釋出。

美國商銀則由於交易和投資銀行業務蓬勃發展以及釋出貸款損失準備金，上季獲利超過華爾街預期，股價下跌2.86%。

新上市的加密貨幣交易所Coinbase也回吐早盤漲幅，並在波動性交易中下跌1.68%。該股早盤走升，因Ark Invest的伍德(Cathie Wood)透露在上市首日就買進。

在美國有6人出現罕見的血栓問題後，美國食品藥品監督管理局(FDA)暫停嬌生公司的新冠病毒疫苗接種。該公告引發本周初重新開放類股的拋售，但預計不會對美國疫苗推出速度產生重大影響。