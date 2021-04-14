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美債殖利率題材褪色 美元跌至3周來最低

編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數（DXY）14日跌至三周以來最低。(路透)
美元指數（DXY）14日跌至三周以來最低。(路透)

美元周三（14日）跌至三周以來最低，主要因為美國公債殖利率上升的題材消退，市場未特別擔憂通膨問題。

美元指數（DXY）周三收跌0.18%至91.690。BK Asset Management外匯策略部董事總經理Boris Schlossberg說：「先前整個有利於美元的交易，都是基於殖利率題材，鑒於殖利率已經從高點回落，美元走勢基本上也跟著走低。」

路透分析，美元今年以來的上漲來自美債殖利率攀升，市場預期經濟將快速成長、通膨加劇。美債在上個月觸及一年高點，4月以來持穩在高點之下，殖利率題材的交易已經暫停。美國公債殖利率周三雖小幅走高，但周線仍是下跌。

Global Currency Analysis for Action Economics董事總經理Ronald Simpson在分析報告中指出，「本周殖利率相對穩定，獲利了結打壓美元走低。」

彭博資訊則是強調，高盛與摩根大通等美國大銀行的強勁業績表現，降低了市場對美元做為避險資產的需求。

周二公布的數據顯示，美國3月消費者物價指數（CPI）創下逾八年半以來最大漲幅。路透說，但這没有改變人們對美國聯準會（Fed）未來幾年都將維持近零利率的預期。

聯準會主席鮑爾周三的談話，提及Fed將會在升息之前先減少購債規模，他清楚說明未來調整貨幣政策的順序，而這些調整要等到幾個月後、甚至幾年後才會開始。

美國下一個重要經濟數據，將是今天稍後公布的3月零售銷售數字。

殖利率 美國 指數

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