相較於中國股票基金 投資人更愛美股

目前美國股票基金淨流入金額，已超越中國。路透

根據基金研究業者EPFR Global的數據，目前流入美國股票 基金的資金金額，已比中國 的股票基金多約1,400億美元，顯示當前美國基金受青睞的程度更甚中國標的，與先前趨勢明顯有別。

新冠肺炎疫情重創美國經濟，導致美股在2020年3月崩盤；而中國當時已逐步展現抗疫成果，當地經濟也在去年第2季恢復成長。現在約莫一年過去，全球投資人正重新評估美中兩國的前景。

到去年11月之前，美國股票基金的資金流向累計仍為淨流出，但在2020年初美國總統大選 過後，則轉為淨流入，並於7日止當周攀抵1,700億美元。

相較下，中國股票基金去年多數時間，資金流向累計皆為淨流入，且流入的資金規模都超越美國，直到去年12月情況才轉變。根據EPFR Global資料，7日止當周中國股票基金的淨流入額僅為297.8億美元，不如美國。

EPFR Global研究主管布蘭特說，以往中國股票基金的資金流入盛況，現在似乎已交棒給美國股票基金，「許多投資人認為，美國標的因政府正擴大刺激措施，更適合短期投資，相較下北京當局可能採取審慎姿態，尤其是在下半年」。

美國總統拜登於1月底就職後，白宮已推出額外的1.9兆美元刺激方案，並宣布將推動2兆美元的基礎建設方案，且仍對中國維持強硬姿態。

不過布蘭特說，放眼全球，美、中的股票基金仍在過去兩季吸引最多國際資金流入，「從去年年中以來，投資人對這兩國的基金興趣大增，先是拉抬了中國基金，後來美國基金迎頭趕上」。