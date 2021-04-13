CPI無損史指新高 疫苗喊停限縮升幅

3月通貨膨脹數字並未像一些交易員所擔心的那樣糟糕，美股上漲，但停止接種嬌生疫苗產生的影響讓樂觀情緒受限。美聯社

3月通貨膨脹數字並未像一些交易員所擔心的那樣糟糕，美股上漲，但停止接種嬌生疫苗 產生的影響讓樂觀情緒受限。

史坦普500指數上漲13.6點或0.33%至4141.59點，創歷史收盤新高。那斯達克綜合指數上漲146.1點或1.05%至1萬3996.1點，蘋果和PayPal均上漲逾2%；半導體製造商輝達(Nvidia)上漲3.09%，特斯拉上漲8.6%。

道瓊工業平均指數下跌68.13點或0.2%至3萬3677.27點，盤中一度下跌超過150點。

美國 食品藥品監督管理局(FDA)13日上午表示，在報告血栓事件後，建議暫停接種嬌生新冠病毒疫苗，讓重新開放類股承壓。

FDA說，已有6例報告指稱在接受嬌生疫苗注射後出現罕見的嚴重血栓病例。主管部門呼籲暫停疫苗注射，直到疾病控制與預防中心(CDC)結束對這些病例的調查。

FDA說：「在該過程完成之前，建議暫停接種。」「這對醫療保健提供者意識到出現不良反應的可能性，以及藉此針對這種類型血栓進行獨特治療而規劃非常重要。」

FDA代理局長伍考克(Janet Woodcock)稍後表示，她希望暫停時間可以持續「幾天」。美國已施打超過680萬劑嬌生單劑疫苗。強生公司股價下跌1.32%。

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)回答，FDA的公告不會對全國疫苗接種工作產生實質性影響，「過去幾周，我們每周提供超過2500萬劑的輝瑞和Moderna疫情，而且本周將提供2800萬劑。」「這足以維持目前每天300萬劑的疫苗接種速度，並達到總統上任100天時達到2億劑的目標。」

不過，因疫苗推出速度減慢將受到最大傷害的公司股票13日表現不佳。

阿拉斯加航空和美國航空均下跌1.5%；汽車租賃公司Avis Budget下跌1%。也生產新冠病毒疫苗的Moderna在嬌生消息傳出後上漲7.4％。

摩根史坦利(Morgan Stanley)首席美國股票策略師威爾森(Mike Wilson)表示：「除了馬上會出現的下意識的反應之外，股市不會有太多巨大反應。」「我們還是非常樂觀，我們將在今年下半年全面開放。」

消費者物價指數(CPI)是華爾街最受注目的通膨指標之一，3月上漲0.6%，較去年同期上升2.6%。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計整體指數比上月增加0.5%，較去年同期增加2.5%。

不含波動性食品和能源成本的核心CPI月增0.3%，年增1.6%。

高盛(Goldman Sachs)總經理休西(Chris Hussey)在報告中寫道：「美股13日小幅上漲，是因為投資人消化了CPI報告中高於預期的通膨，並在14日開始的2021財年第1季財報前確定持股部位。」

他補充說：「從表面上看，今天股市正在採取由大型科技股和公用事業和房地產等債券型資產帶動的防禦態勢。」

債市也走低，10年期美國國債殖利率微跌至略高於1.62%。殖利率與價格成反比。