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快十倍 輝達首度發表伺服器CPU 殺入英特爾最賺錢領域

編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 美聯社

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）發表該公司第一款伺服器微處理器，進一步切入英特爾最賺錢的市場領域。消息激勵輝達股價大漲超過5%，英特爾則重挫逾4%。

輝達股價盤中一度大漲約6.6%，因同日另宣布第1季營收有望高於2月底預估的53億美元。股價收盤上漲5.6%，報每股608.36美元。

輝達12日在一場線上活動宣布，已基於安謀（Arm）的技術設計一款中央處理器（CPU），瑞士國家超級電腦中心和美國能源部洛斯阿拉莫斯國家實驗室將是第一批在它們的電腦中採用這款晶片的用戶。

輝達將這款CPU命名為Grace，命名由來為已故電腦先驅科學家霍普（Grace Hopper）之名。這款晶片的設計目的是要與輝達繪圖晶片緊密合作，以更佳效能處理上兆參數的新運算問題。使用輝達Grace晶片的系統運算速度，將比使用輝達GPU晶片結合英特爾CPU晶片的系統快上十倍。輝達表示，新產品將於2023年初上市。

輝達副總裁Ian Buck表示，目前訓練一個使用1兆數據點的程式，可能需要長達一個月時間，但使用Grace晶片能讓時程減少到三天。他說，對於雲服務終端用戶而言，這將使電腦能夠理解人類語言，並且讓線上自動化的協助更加有效。

輝達正在向亞馬遜的AWS和字母公司Google等資料中心營運業者推銷其新的CPU產品，號稱這款晶片能更有效運作人工智慧（AI）軟體，並改善數據處理能力。

輝達目前的主要產品是繪圖處理器（GPU），這類晶片用於驅動電玩遊戲和資料中新內高強度的運算任務。相較下，CPU是種處理範圍較廣的晶片類型，能執行像是運作作業系統等基本型任務。輝達拓展至CPU產品類別，將帶來更多營收機會。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳履行先前承諾，讓繪圖晶片成為雲端運算爆發成長中的重要角色，這使得輝達成為美國市值最高的晶片公司。資料中心營收目前占輝達整體營收的約40%，遠高於五年前的不到7%。半導體同業英特爾目前仍擁有伺服器處理器市場逾九成的市占，每塊處理器晶片可賣1萬美元美元以上。

超微（AMD）是唯一另一家生產這類X86 CPU和繪圖晶片的業者，超微股價12日收盤重挫5%。

Rosenblatt證券公司摩思曼（Hans Mosesmann）在研究報告中表示：「重點是輝達認真重視CPU產品，將不會受英特爾和超微的X86晶片產品侷限。」「這個平台的創新程度令人難以置信，是半導體競爭同業要花許多、許多年才能追上的。」

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