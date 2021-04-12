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白宮：晶片峰會預期無法立即作出任何決定

財報發布在即 股指平盤震盪

記者張大仁／綜合報導
美股繼續徘徊在歷史新高水平，在備受關注的通膨數據和財報陸續發布前再度陷入沉悶的交易。美聯社
美股繼續徘徊在歷史新高水平，在備受關注的通膨數據和財報陸續發布前再度陷入沉悶的交易。美聯社

美股繼續徘徊在歷史新高水平，在備受關注的通膨數據和財報陸續發布前再度陷入沉悶的交易。

史坦普500指數在前一交易日創歷史新高後下跌0.81點或0.02%至4127.99點。道瓊工業平均指數下跌55.20點或0.16%至3萬3745.40點，也自歷史高位回落；英特爾在成份股中跌幅最大，超過4%。那斯達克綜合指數下跌50.19點或0.36%至1萬3850點。

因史指連續5個交易日波動幅度不到1%，華爾街相對安靜。即使經濟重新開放的樂觀情緒不斷推動升幅，股市波動幅度已降至疫情前水平。Cboe波動率指數在過去4天交易中跌破18，為2020年2月以來最低水平。

在微軟宣布將以160億元價格收購後，語音識別公司Nuance Communications股價上漲了15.95%。這是自2016年以超過260億元收購LinkedIn後，微軟的最大單筆收購案。

輝達(Nvidia)上漲5.62%，該晶片巨頭表示其2022財年第1季收入將超過之前的財測，並預計今年大多數時間晶片將繼續供不應求。

重新開放類股的疲軟打壓了整個股市，嘉年華和挪威郵輪分別下跌超過4%。聯合航空下跌3.88%，該公司預計第1季收入將較2019年同期下降66%，最新財測數據達之前預測的65%至70%的高點。

E-Trade交易和投資產品總經理拉金(Chris Larkin)表示：「在頻創新高後，股市近日處於持股不變並不奇怪。」「所有人的目光都可能集中在明天公布的CPI數據，以作為應對通膨議題的指標。當然，財報季即將展開，這可能是未來幾周走勢的催化劑。」

第1季財報季將從本周開始，由於經濟復甦，人們對普遍預期有諸多利多，美股會繼續上漲。包括高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan Chase)在內的許多美國大型銀行將在本周公布截至3月31日的3個月業績。

本周還有不少聯準會(Fed)官員談話和重要經濟數據，包括13日公布的美國消費者物價指數(CPI)。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計CPI將月增0.5%，年增2.5%。

特斯拉上漲3.69%至701.98元，Canaccord Genuity將其股票評級提高至「買進」，並將其目標價調高至1071元。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)11日重申，Fed希望在採取升息措施前，將通貨膨脹率長期維持在2%以上水平。

他在CBS的採訪中說：「我們希望通貨膨脹率上升至2%，不是偶然觸及，而是長期維持在這個水平之上。」

他補充說，隨著新冠病毒疫苗的加速接種和強大的財政支持，美國經濟似乎正處於轉折點。

鮑爾還將在14日的華盛頓經濟俱樂部活動發表談話。

投資人還密切關注美國總統拜登(Joe Biden)推動的重大基礎建設方案。拜登與其他民主黨員在2020年選舉中承諾對基礎建設進行重大改革，他12日與兩黨議員會面，試圖說服國會山莊支持2兆元的一籃子計劃。

總統的方案還將把公司稅率提高到28%，並打擊其他海外避稅策略。

指數 美國 拜登

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