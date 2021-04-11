疫情沒影響？美企CEO薪水漲 他公司虧損仍被加薪

最新數據顯示，企業執行長2020年的薪酬大幅攀升。（美聯社）

最新數據顯示，企業執行長2020年的薪酬大幅攀升，當時新冠肺炎疫情 對公司 事業造成歷來罕有的動盪、為許多勞工帶來極大的痛苦，更為企業領袖帶來空前的挑戰。

根據華爾街日報的分析，美國逾300家大型上市公司的執行長，去年的薪酬中位數達1370萬美元，高於前一年的1280萬美元，有望締造歷史紀錄。

企業去年紛紛調整獲利目標或修改薪資結構，以因應疫情和伴隨疫情而來的經濟衝擊，結果企業執行長薪酬去年反而持續攀升。執行長曾在疫情最嚴峻時減薪，對總薪酬的影響甚小。股市反彈，推升公司高階主管的薪酬水漲船高，因他們主要的薪酬取決於公司持股。

根據分析，在322位企業執行長中，有206人去年的薪酬增加，增幅中位數接近15%。

不過，石油 業者埃克森美孚、媒體集團Omnicom和英特爾的執行長，去年薪酬比前一年更低。這些公司在2020年和2019年的股東總回報率，介於負36%到負15%。

部分受到疫情重創的企業，他們的執行長薪酬不減反增。例如，挪威郵輪控股公司（NCL）去年淨損40億美元，因航班暫停拖累營收 暴減80%。不過根據NCL的委託書，執行長戴爾李奧的薪酬增加一倍至3640萬美元，部分薪酬來自獎金。這筆獎金與一份三年合約的續約息息相關。