道瓊、史坦500再創新高 企業財報季將為美股加添柴火

下周隨企業財報陸續出爐，預料將為美股增添柴火。美聯社

史坦普500指數 和道瓊工業指數周五（9日）雙雙再創歷史新高，下周隨企業財報陸續出爐，預料將為美股 增添柴火。

美股三大指數周五大致在平盤游移，終場繼續上攻，道瓊工業指數收漲297.03點至33,800.60點，和史坦普500指數各漲0.9%和0.8%，那斯達克綜合指數也漲了0.5%。一周下來，道瓊、史坦普、那斯達克各漲2.7%、2%、3.1%。

費城半導體指數和台積電ADR周五各跌0.2%和0.5%，台積電ADR一周下跌1.6%，費半漲1.7%。

大型科技股是本周最大贏家，投資 人重回去年廣受歡迎的交易。牽動科技股的美國公債市場已平靜下來，殖利率連續四天下跌後，周五小幅回升。市值最大的蘋果（Apple）本周上漲12%。

不少分析師認為，隨愈來愈多美國民眾接種疫苗，民生消費可望回春，可望帶動美股繼續上漲。

Leuthold集團首席投資策略師買鮑森（Jim Paulsen）說：「很多人認為市場樂觀昏了頭，我認為隨更多人接種疫苗，這種心理可能達到極致…今年接下來還會滿溢更多樂觀。」

企業發布財報在即，美股本周竟出奇淡定，成交量創下去年10月來最低。然而另一面來看，波動率指數（VIX）保持17的水準，仍高於至2019年為七年均值14.9，且投資人正押注今夏美股會出現更多震盪。

下周三由摩根大通、高盛、富國銀行在內的金融業領軍發布財報，獲利和營收展望如何，也將決定未來幾周的走勢。據路孚特（Refinitiv）調查，史坦普500指數企業第1季獲利料較去年同期成長25%，增幅是2018年來單季之最。

Columbia Threadneedle 基金經理人巴胡古纳（ Anwiti Bahuguna） 說：「必須出現強健的獲利成長，來印證美股上漲有理。我認為會通過驗證，美股今年內還會上漲。」

Boheh Capital Partners投資長佛瑞斯特（Kim Forrest）說：「除非冒出其他像是疫情瘋狂之事，獲利總是會引領股市。」