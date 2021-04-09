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美股標普500指數早盤再創新高 投資人靜待下周財報季

編譯林奇賢／綜合外電
美股9日早盤漲跌互見，標普500指數則突破4,100點，再創新高。美聯社
美股9日早盤漲跌互見，標普500指數則突破4,100點，再創新高。美聯社

美股9日早盤漲跌互見，道瓊漲0.4%，標普500指數則突破4,100點，再創新高，儘管基本上算是在平盤附近狹幅波動，那斯達克綜合指數則跌約0.4%。在下周超級財報季開鑼前，投資人顯然選擇暫時在場邊觀望。

道瓊工業指數9日早盤漲100點或0.3%，標普500指數僅微漲約0.1%，但仍改寫新高紀錄，那斯達克綜合指數跌0.4%，費城半導體指數跌0.9%，台積電ADR跌0.7%。

美國勞工部同日公布，3月生產者物價指數（PPI）比2月勁升1%，若與去年同期相比，上月PPI攀升4.2%，至少是2011年來高點，且月比和年比都遠超出市場預估，顯示景氣復甦及「低基期效應」對物價的影響已經開始浮現，未來幾個月PPI升幅將明顯偏高，並可能連帶拉升消費者物價指數（CPI）明顯走高。

聯準會（Fed）主席鮑爾8日在國際貨幣基金（IMF）視訊會議上說，疫情期間的經濟復甦「不太平穩」。外界認為，他釋出更為穩健的經濟復甦有其必要性的信號。

盛寶銀行（Saxo Bank）投資長Steen Jakobsen表示：「在美債殖利率持穩、經濟展望轉好的情況下，美股會在近期的高點徘徊。而我們不認為今天的交易日會大幅變動，因為每個人正在等待下周起跑的Q1財報季。」

指數 投資 那斯達克

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