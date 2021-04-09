克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

知名經濟學者克魯曼 （Paul Krugman）在紐約時報專欄指出，美國 總統拜登提議大刀闊斧的企業稅改革方案，全是為了向「避稅妖精」宣戰，這才是對症下藥創造就業之道。對照下，前任總統川普以減稅利誘企業把工作帶回美國，則是失敗無效的做法。

什麼是「避稅妖精」？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼解釋，2016年夏季，愛爾蘭中央統計局發布令人驚愕的數據：這小國2015年國內生產毛額（GDP）成長26%（後來更上修到34.4%）！。事實上，這是企業為節稅玩會計手法造成的幻象，克魯曼當時自創「妖精經濟」（leprechaun economics） 一詞稱之。

真正發生了何事？愛爾蘭是個「避稅港」（tax haven），對企業獲利課的稅率非常低，這給跨國企業誘因在愛爾蘭設立子公司，以便運用創意會計手法，把一大部分全球獲利歸入這些子公司。2015年，一些企業把這種獲利轉移遊戲玩得更大，導致他們宣稱在愛爾蘭從事的生產事業價值暴增——虛胖而不實。

鏡頭拉回美國。拜登政府推動稅務改革，正是為了斬妖除魔，讓這種「避稅妖精」再也沒戲法可變。

克魯曼指出，2017年，美國共和黨強行通過龐大的企業減稅案，背後根據的假設是：避稅妖精引誘企業把營運遷往海外以免繳美國稅金，所以藉由調降這些稅，將會促使數百萬計的工作回流美國。

但工作並沒有回流。克魯曼說，減稅對企業投資 並沒有產生顯而易見的效果，或許因為這種做法對應的是虛假的問題。美國企業根本沒有把工作移往海外，說穿了純粹是避稅操作。

克魯曼指出，欲知課徵所得稅對企業決策究竟產生什麼影響，要看大企業公布的海外盈餘歸列在何處。若大企業果真因稅率關係在外國大舉投資，以致砍掉美國工作，那麼會看到可觀的獲利得自於德國、中國這類生產重鎮；然而，美國企業申報的海外投資獲利中，超過半數是來自於小小的「避稅港」，例如百慕達、開曼群島之類，這些企業在當地根本沒有任何實質的營運事業。

這也不是純屬美國的問題。國際貨幣基金（IMF）估計，全球約40%的外國直接投資（FDI）——基本上指企業的跨國投資，有別於買股票、債券這類「投資組合」投資——屬於「影子（phantom）投資」，也就是為避稅而用會計手法捏造的投資。這正是為什麼人口僅60萬人的盧森堡，帳面上的外國投資總額卻比美國還要大。

所以，克魯曼說，美國企業稅政策真正的問題不在於工作流失，而在稅收流失——川普的減稅方案使問題更加惡化。

他說，拜登政府提的「美國製造稅收計畫」，其中大部分是為重新取回因「獲利轉移」和「川普減稅」而流失的稅收，並藉此協助支應大規模公共投資。

拜登政府的稅務專家確實認為，美國現行稅法從某些方面來看，的確製造出工作外移的誘因，但認為此問題是稅法細則造成的後果，而不是整體課稅負擔問題。 他們相信，藉由稅務改革，可以改善企業在美國投資的誘因。

不過，拜登整個稅改計畫，乃至於財長葉倫提議對企業海外獲利課徵21%最低稅率，最主要的焦點並不在這些動機，而在提高從企業所得稅徵得的稅收，主要瞄準富人和外國人，目前這部分稅收占GDP的比率已降到歷史低點。

至於企業團體警告，提高企業稅率會造成淒慘的經濟後果（他們若不這麼說會怎麼說？），克魯曼反問：倘若加稅的負面後果這麼大，那麼當年減稅為何沒產生顯著的正面成果呢？

克魯曼的結論是，拜登的企業稅計畫是「很棒的主意」，揮別以往宣稱「給企業和富人減稅，美國勞工就會間接受益」的意識型態， 轉而透過公共投資等途徑直接創造就業，並以對負擔得起的人課徵新稅支應。整套做法令人耳目一新。