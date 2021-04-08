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美國務院：先投資國內 才談與他國簽貿易協定

科技強勁反彈 史指再創新高

記者張大仁／綜合報導
在主要科技股強勁反彈下，史坦普500指數再創新高。美聯社
在主要科技股強勁反彈下，史坦普500指數再創新高。美聯社

在主要科技股強勁反彈下，史坦普500指數再創新高。

史指上漲17.22點或0.42％至4097.17點，為連續第二天收創新高。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲140.47點或1.03%至1萬3829.31點，蘋果、Netflix和微軟都上漲超過1％，亞馬遜和Alphabet也走升。道瓊工業平均指數上漲57.31點或0.17%至3萬3503.57點。

最新的每周申請失業救濟金人數數據遜於預期。勞工部表示，截至4月3日當周有74.4萬名美國人首次申請失業救濟金。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預測值為69.4萬人。

LPL Financial股票策略師布克賓德(Jeff Buchbinder)說：「失業人數上升令人失望，但這並沒有改變我們的觀點，即隨著經濟繼續重新開放，未來幾個月將出現大量就業成長。」「事實上，如果今年年底就業回報率接近疫情前水平不會讓我們感到震驚。」

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，由於截至當前的復甦不算是全面，疫情引發的經濟反彈仍有相當空間。

他8日在國際貨幣基金(IMF)的虛擬會議中表示：「復甦仍然不平衡且不完全。」「而這種不平衡是個非常嚴重的問題。」

鮑爾還重申，即使近期物價可能出現壓力，預其通貨膨脹情形還不會太嚴重，「我們認為這不是最可能的結果，但是我們的確擁有可處理的工具。如果需要，我們可以將通貨膨脹率控制在2％以內。在最可能情況下，這段時期的物價將暫時上漲，但不會持續。」

拜登總統(Joe Biden)7日在華盛頓發表講話談及其2兆元基礎建設計畫，其中包括將公司稅率提高至28%，並指出願意就稅率問題進行談判​​。

打算調高公司稅被認為是白宮基礎建設方案稅收的主要來源，共和黨群起反對，並指出，他們擔心美國經濟才從新冠疫情崛起就要增稅。

財政支持被認為是由過去一個月股市創紀錄和強勁經濟數據驅動，其中包括強勁的3月就業報告。隨著經濟復甦加速，史指、道指和那指均創下連4季走升。

Fed 7日發布的最新會議紀錄顯示，在資產購買步伐維持一段時間不變之下，Fed將努力維持物價穩定和就業機會最大化。

就業 疫情 指數

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