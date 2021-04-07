Fed繼續寬鬆 史指再創新高

史坦普500指數小幅上漲至歷史新高，因聯準會(Fed)上次會議紀錄顯示，Fed承諾為支持全面經濟復甦而繼續採取寬鬆政策。美聯社

史坦普500指數 小幅上漲至歷史新高，因聯準會(Fed)上次會議紀錄顯示，Fed承諾為支持全面經濟復甦而繼續採取寬鬆政策。

史指上漲6.02點或0.15%至4079.96點。道瓊工業平均指數上漲16.02點或0.05%至3萬2446.26點。雖高科技股普遍上揚，但以科技股為主的那斯達克綜合指數仍下跌9.54點或0.07%至1萬3688.84點。亞馬遜、蘋果和Alphabet都上漲逾1%，臉書則躍升2.23%。

Fed官員在上次會議中表示，在追求經濟目標的同時，資產購買的速度將再維持一段時間，「與會者認為，可能還需要一段時間才能讓FOMC最大就業率和物價穩定目標出現實質性進一步發展，並且依據FOMC的結果論調整的指導方針，資產購買至少會按照目前速度持續下去。」

Fed預計，在歷史性的經濟重新開放期間，經濟將在2021年大幅反彈，接下來幾年的強勁增速將繼續促進勞動市場復甦。

會議紀錄還說：「預計今年的實質國內生產總值(GDP)將出現實質性成長，失業率將顯著下降。」「預計實質GDP總值成長將在2022年和2023年下降，但仍將超過預期增幅，並因假設貨幣政策維持高度寬鬆，失業率會下降至歷史低點。」

重新開放類股如航空公司和郵輪公司領漲，延續近期表現。嘉年華(Carnival)攀升1.4%，而皇家加勒比海和挪威遊輪公司也都上揚。聯合航空上漲0.15%。

摩根大通(JPMorgan Chase)CEO戴蒙(Jamie Dimon)在年度致股東信件中對美國 經濟從疫情 中復出感到樂觀，「我毫不懷疑，隨著大筆儲蓄、新的紓困性方案、巨額赤字支出、更多量化寬鬆、新的潛在基建法案、成功的疫苗以及在預期疫情結束的欣喜，美國經濟可能會蓬勃發展。」「這股榮景會輕易地延續到2023年，因為所有支出都可能繼續延續到2023年。」

拜登總統(Joe Biden)近日公布了2兆元基礎建設方案細節，其中包括將公司稅率提高至28%。他7日表示，願意就稅率問題進行協商​​。

強勁的經濟數據推動最近幾個交易日的股價上漲。隨著新冠疫情的經濟復甦加速，所有三個主要股指已連續第4季上揚。

Ally Invest首席投資策略師貝爾(Lindsey Bell)表示：「未來幾個月會有很多原因讓人興奮，我們對今年總體上還是很樂觀。毫無疑問，股市動力很強。但是隨著投資人消化所有利多，確認合理股價，並權衡諸如通膨之類的不確定風險後，股市可能已經準備好先喘口氣。」