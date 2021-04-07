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馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

編譯林奇賢／綜合外電
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

近來美股標普500指數站上4,000點整數關卡，創歷史新高，許多人對標普市值高得異於尋常感到擔憂，馬斯克本周問「女股神」伍德（Cathie Wood）如何看待股市市值過高的問題，伍德則認為不必擔心。

Business Insider報導，馬斯克6在推特上問伍德，她如何看待標普市值占美國國內生產毛額（GDP）的比率異常高的情況，用的便是某種版本的巴菲特指標。

伍德回說，GDP低估了經濟成長率，因為這項指標不能充分體現增加的生產力。當今的科技創新讓過去的創新「相形見絀」，不僅壓低物價，還帶動需求。

伍德也指出，以前的網際網路泡沫和當前的科技股熱潮，兩者不太一樣，「當時，投資人在科技準備好前就在追逐夢想，而且付出的成本太高。在醞釀了20-30年後，如今夢想已化作現實。」

簡言之，伍德認為，不必擔心標普500指數市值和GDP脫鉤的情況，原因有三，一，GDP是有缺陷的衡量指標，二，前所未見的創新合理化了公司較高的市值，三，科技進步正在壓低成本，因此通膨將不會是問題。

不過伍德也說，有些公司不但沒有創新，還借錢來實施庫藏股和發放股利，這些公司將「付出高昂的代價」，可能被迫降價來消化庫存，並償還債務。

馬斯克 指數 美國

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