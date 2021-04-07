美股早盤漲跌互見 投資人靜待Fed上次會議紀錄

美股7日早盤漲跌互見，基本上在平盤附近狹幅波動，而重啟經濟概念股走高。路透

美股7日早盤漲跌互見，基本上在平盤附近狹幅波動，而重啟經濟概念股走高；投資 人正等待今天下午2時公布的聯準會（Fed）上次會議紀錄，試圖從中找到Fed對通膨與經濟復甦所抱持的立場。

道瓊工業指數 7日早盤漲60點，或0.2%，標普500指數持平，徘徊在歷史高點，那斯達克指數跌0.3%，費城半導體指數跌0.1%，台積電ADR跌0.3%。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）在美股盤前發表年度公開信，表示樂觀看待美國 經濟復甦，可擺脫疫情所帶來的衝擊。

他說：「由於超額的儲蓄、新刺激補貼、巨額赤字支出、更多量化寬鬆（QE），可望過關的新基建法案、成功的新冠疫苗，以及期待疫情結束的興奮之情，我毫不懷疑美國經濟將蓬勃發展。而這股榮景可望一路延續至2023年，因為這些支出可能都會一直延續至2023年。」

Ally Invest投資策略長貝爾（Lindsey Bell）表示：「有很多理由對這個月感到振奮，整體而言，我們對今年抱持樂觀態度。」「股市的動能還很強，無庸置疑，但市場可能會稍微喘口氣，因為投資人已消化了所有的利多消息，且在面對像是通膨等不確定風險之際，要決定如何反應價格並調整權重。」

目前美國10年期公債殖利率為1.67%。