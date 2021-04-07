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IMF：擴大疫苗支出 先進國家至2025年稅收可多1兆美元

編譯林奕榮／綜合外電
IMF報告指出，擴大疫苗支出，先進經濟體至2025年可額外獲得逾1兆美元稅收。 路透
IMF報告指出，擴大疫苗支出，先進經濟體至2025年可額外獲得逾1兆美元稅收。 路透

國際貨幣基金（IMF）在「2021年財政監測報告」（Fiscal Monitor）中指出，新冠疫情今年將持續推升政府債務，但投入更多資金以加速疫苗接種，是讓政府財務正常化最快速的途徑。

報告指出，全球接種作業加快，將可更早控制疫情；一旦如此，隨著企業加快重啟和聘僱，預期先進經濟體從現在起至2025年可額外獲得逾1兆美元稅收，全球國內生產毛額（GDP）則將增加9兆美元。

IMF表示：「疫苗接種不僅值回付出的成本，還能為投資在擴大疫苗生產及配送的公共資金創造出色的價值。」

IMF和世界銀行（WB）在本周舉行的春季年會中，敦促成員國繼續為經濟、企業和民眾提供財務支持，直到疫情穩定受控。

IMF推算，截至今年3月17日，世界各國政府部署的疫情相關財政援助方案，規模已達約16兆美元，包括10兆美元的額外支出以及免除的稅收，以及6兆美元的政府貸款、擔保金和對企業挹注的資金。

IMF預測，隨著疫情紓困措施到期或規模縮小，申請失業救濟人數下降，以及商業重啟帶動稅收回升，多數國家今年的財政赤字將小幅縮減。

報告指出，先進經濟體去年的平均整體預算赤字占GDP比率為11.7%，是2019年（2.9%）的四倍，但今年應可降至10.4%。新興經濟體料將降至7.7%，低所得經濟體則降至4.9%。

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