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Fed明年升息？與其猜「太早」不如觀察這兩點

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Fed明年升息？與其猜「太早」不如觀察這兩點

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

隨著美國經濟復甦步調加快，市場價格反映投資人預期聯準會（Fed）最快明年就會提高利率。但分析師警告，把預估Fed升息時間點提前到2022年未免「太過火」。

金融時報（FT）報導，美國最近發布的經濟數據指向就業市場強勁，領先指標也顯示服務業與製造業景氣都快速擴張，交易員見狀，更加緊押注於Fed未來升息時間點將比原先預期來得早。

歐洲美元（Eurodollar）期貨——備受矚目的一種利率預期指標——如今顯示Fed將在2022年底啟動升息，開始把利率從目前接近0%的水準提高，然後在2024年初之前再升息三次。然而，Fed官員最近表示，至少到2024年利率都將維持在0%。

Principal Global Investors首席策略師沙赫（Seema Shah）說：「基於成長展望，投資人有理由認為升息時點可能比Fed預測來得早，但2022年似乎特別的早 。Fed已對外表明有意讓經濟運轉得超熱。」

沙赫認為，既然Fed承諾依循新的貨幣政策做法——容許通膨率高於2%的目標，以彌補通膨長期低於目標——Fed應該會按兵不動至少到2023年。 

巴克萊執行董事普拉漢（Anshul Pradhan）也形容，市場價格反映的升息時點「太過火」，畢竟Fed最近已採納容許通膨超標的策略，為的是增進就業市場包容性。 

規模21兆美元的美國政府公債市場近來隨Fed何時升息的預期起舞，與公債價格走勢反向的殖利率年初以來已竄升，基準的10年期美債殖利率本月最高升抵1.78%，後來拉回到1.66%附近，仍遠高於年初時的0.9%。

最近賣壓甚至蔓延到對Fed政策立場更敏感的較短期美國公債，5年期公債殖利率5日升到將近1%後才稍稍回檔，普拉漢認為這是逢低承接5年期美債的機會，畢竟就業率和通膨率要回升到足以促使Fed升息的水準，尚待時日。 

道明證券（TD Securities）利率策略師團隊看法類似，認為市場「過度高估Fed提早升息的風險」，而Fed可能維持利率不動到2024年9月為止。

Nuveen投資長尼克（Brian Nick）認為，欲知Fed最後何時升息，一個觀察重點是看Fed每月購債1,200億美元的資產收購計畫何時喊停，因為通常Fed會先縮減購債，過了很長一段時間後才會開始調整利率。他認為，就目前的預期而論，Fed最快也要到2023年才可能升息。

尼克認為，另一觀察重點，是呈現Fed個別官員對利率預測的「點狀圖」（dot plot），若有明顯的變化，也可能促使投資人改變看法。他指出，在3月決策會議上，更多位Fed官員預測升息時點比去年12月會議提前；若6月發布的下一份「點狀圖」顯示預測的升息時點加快，Fed可能陷入進退兩難的「窘境」。

殖利率 升息 美國

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