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道指跌近百點 史指止三連漲

記者張大仁／綜合報導
由強勁經濟反彈帶動的近期漲勢出現暫停，美股從紀錄高點下跌。圖為挪威郵輪公司上漲4.61%。美聯社
由強勁經濟反彈帶動的近期漲勢出現暫停，美股從紀錄高點下跌。圖為挪威郵輪公司上漲4.61%。美聯社

由強勁經濟反彈帶動的近期漲勢出現暫停，美股從紀錄高點下跌。

道瓊工業平均指數下跌96.95點或0.29%至3萬3430.24點。在科技和醫療保健承壓下，史坦普500指數下跌3.97點或0.1%至4073.94點，中止三連漲走勢。以科技股為主的那斯達克綜合指數小7.21點或跌0.05%至1萬3698.38點。道指和史指前一交易日都創下歷史新高。

航空公司和郵輪公司繼續其近日漲勢。達美航空上漲2.79%，而嘉年華和皇家加勒比航空都上漲超過1%；挪威郵輪公司上漲4.61%。

根據勞工部職位空缺和勞工轉職調查，職位空缺2月增加26.8萬個，達到2年來最高水平740萬，但股市仍然承壓。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預期為700萬。

在2日公布優異的就業報告以及服務業活動成長，顯示疫苗推出加速經濟復甦後，股票5日漲至創紀錄高點。

高盛(Goldman Sachs)總經理赫斯(Chris Hussey)在報告中表示：「如今股市仍在消化『連三冠』的強勁單月報告。」「但即使有這些利多支持，史指今年以來已上漲8.5%，現在股市仍在等待最新的2021年第1季財報季，因此暫時進行盤整。」

包括摩根大通和高盛在內的大型銀行將在下周揭開新的財報季。根據Refinitiv數據，預計第1季獲利將同比增加24.2%，而第4季的成長率為3.8%。

債券殖利率繼續從近期高點回落，減輕了對通貨膨脹率上升的擔憂。10年期美國國債殖利率6日下跌7個基點至1.65%。

加州州長紐森(Gavin Newsom)6日表示，只要新冠病毒疫苗和住院病例保持穩定，該州將在6月15日之前重新開放經濟。

E-Trade Financial交易和投資產品總經理拉金(Chris Larkin)表示：「疫苗接種量達到新高水平，加上國會的歷史性紓困措施，都為繼續保持股市正面走勢鋪平了道路。」

投資人繼續觀察拜登總統(Joe Biden)上周宣布的2兆元基礎建設提案，以及該提案實現的可能性。即使兩黨議員都支持為重建美國的道路和橋樑提供資金，但該法案的最終規模及其支付方式仍存在分歧，包括拜登將公司稅提高至28%的建議。

拜登5日表示，他不擔心企業加稅會損害經濟。據報導，民主黨保守派參議員西維吉尼亞州的曼欽(Joe Manchin)表示，他反對將稅率提高到這麼高的水平。

殖利率 拜登 疫苗

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