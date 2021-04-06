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巴菲特搭檔芒格旗下公司增持阿里股份 市值3750萬美元

記者林汪靜／即時報導
波克夏·海瑟威公司副主席查理芒格（Charlie Munger）旗下報紙和軟體公司Daily Journal Corp.披露增持阿里巴巴的股份。（圖／取自新華網）
波克夏·海瑟威公司副主席查理芒格（Charlie Munger）旗下報紙和軟體公司Daily Journal Corp.披露增持阿里巴巴的股份。（圖／取自新華網）

「股神」巴菲特的黃金搭檔、現任波克夏·海瑟威公司副主席查理芒格（Charlie Munger）旗下報紙和軟體公司Daily Journal Corp.披露增持阿里巴巴的股份，Daily Journal Corp.在第一季新建倉阿里巴巴美股，估算持倉市值約3750萬美元。

澎湃新聞報導，Daily Journal創立於1987年，總部位於美國加州洛杉磯，是美國加州發行量最大的法律報紙集團公司，後來進軍專業軟體服務領域，服務於法院等司法機關，實現案例的雲端化管理。查理芒格為該報業集團的董事長。

根據Daily Journal 5日繳交給美國證監會的13F文件顯示，該公司在今年第一季新建倉阿里巴巴美股，在3月底的持股數為16萬5320股，以當時的股價計算持倉市值約3750萬美元。

此外，該公司還持有富國銀行、美國銀行、浦項制鐵和美國合眾銀行的股份，這些投資自去年底以來一直沒有變化。

雅虎新聞財經頻道2月25日曾報導，查理芒格在Daily Journal的年度股東大會上稱讚中國的自動化和進步。他說：「沒有任何一個大國能如此迅速地擺脫貧困，我現在在中國看到的一切讓我震驚，中國的工廠現在全是自動化的機器人，中國已經邁入現代化國家的行業，而且他們非常善於經營。」

查理芒格還說，他認為中國在經濟管理方面表現得非常精明，而且他們（中國）在管理經濟方面取得了比美國更好的結果，這種情況可能會繼續下去。

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