葉倫宣布告別川普的孤立主義 謀求達成全球性租稅協議

葉倫強調，美國必須在「全球市場有很強的地位」以創造公平競爭的環境。路透

美國財政部長葉倫 5日首度就國際經濟政策發表重大演說，闡述全球主要經濟體實現統一公司稅率的理由，繼川普時代單邊主義時代政策後，葉倫的談話象徵美國正重返「全球舞台」，致力於恢復在全球領導地位和對美國盟國的公信力。

在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季年會前的一場發言中，葉倫點名中國，強調美國必須在「全球市場有很強的地位」以創造公平競爭的環境。葉倫今年將首度以美國財政部長身份參加IMF和世界銀行會議。

拜登 政府的租稅提議，也代表美國回到由經濟合作發展組織（OECD）主導和140個國家發展全球性最低稅率的協商。

葉倫在芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）舉辦的線上談話說，「我們可以共同運用一個全球性的最低稅制，在跨國企業較公平的競爭環境下，確保全球經濟繁榮。」

企業最低稅率，也是拜登政府上周公布2.25兆美元基礎建設等支出計畫中籌措歲入的一環。葉倫希望阻止各國以低租稅拉攏企業形「競相逐底」的現象。

拜登主張對海外獲利實施21%的全球性最低稅率，高於OECD目前討論的提案。與會140國能否如期於原先預訂的今年夏季敲定協議，目前仍無把握。

在演說中，葉倫批評川普政府的策略，指責美國過去四年「搞孤立主義並游離於美國自己締造的國際秩序之外」。她說：「美國優先 永遠不代表美國孤立。缺乏全球領導和參與會使我們的機構和經濟脆弱。」