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國際油價因歐洲疫情大跌 美經濟提振銅價

編譯劉忠勇／綜合外電
歐洲經濟重新開放一再延後，使國際油價創下近兩周最大跌幅，(美聯社)
歐洲經濟重新開放一再延後，使國際油價創下近兩周最大跌幅，(美聯社)

國際油價創下近兩周最大跌幅，因為歐洲經濟重新開放一再延後，伊朗石油出口又打擊了全球庫存迅速減少的希望。紐約銅期貨創六周最大漲幅，因有跡象顯示美國經濟將強勁反彈。金價持穩。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

紐約原油期貨周一大跌4.6%，價格跌至一周多最低水平，並大大低於50日均線。

如果全球新冠肺炎疫情繼續惡化 ，英國可能延後到5月17日之後再放開全球旅行，義大利也延長了旅行限制，給石油消費的復甦帶來了進一步的壓力。

同時，伊朗、美國和2015年核協議的其他簽署國定於周二在維也納開會，討論恢復該協議，為取消伊朗石油出口制裁提供了一條可能的途徑。但伊朗表示會談不會成功，除非經過談判之後能夠全面且有保證地撤銷美國的制裁。

5月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌2.80美元，收於每桶58.65美元； 布蘭特原油6月期貨下跌2.71美元，收於每桶62.15美元。

黃金持穩

現貨金紐約時間下午2:45上漲0.1%，至每英兩1,726.75美元。Comex的6月交割黃金期貨收盤近持平，報每英兩1,728.80美元。現貨白銀、白金和鈀金均下跌。

由於歐洲、澳大利亞、中國大陸和香港等市場周一因假期而休市，黃金的成交量仍保持低迷。

銅價創六周最大漲幅

上周五公佈的美國就業報告優於預期，引發經濟復甦樂觀預期。 美元疲軟也提振了工業金屬價格。

截至當地時間13:01，紐約商品交易所5月交割銅期貨上漲3.7%，結算價報每磅4.1375美元，為2月19日以來最大漲幅。倫敦金屬交易所因復活節假期於周一休市。

美國 紐約 伊朗

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美元跌至一周低位 復活節假日流動性偏低放大美元走勢

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