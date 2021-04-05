美元跌至一周低位 復活節假日流動性偏低放大美元走勢

全球許多地區仍因復活節假期休市，流動性較低，可能放大了美元的跌勢。路透

美元指數 周一回落，反映美股創下歷史新高，且公債殖利率 守在近期高位下方，不過分析師表示，全球許多地區仍因復活節假期休市，流動性較低，可能放大了美元的跌勢。

美元今年跟隨美債殖利率上升而反彈，投資人押注，隨著新冠肺炎疫情封鎖解除，經濟重啟，美國 經濟將快速成長，通膨將攀升。

即使上周五公布強勁的就業數據，美元周一仍下跌，可見大部分看升的預期已被市場消化，至少近期如此。

瑞銀駐紐約匯市策略師Vassili Serebriakov說：「周五非農就業報告公布後，公債殖利率並未攀高，這表明對美國經濟的樂觀情緒可能已經部分消化。」他說，「解讀這些走勢時必須要謹慎一些，因為全球大部分地區仍在休假。」

周一，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.5%，至92.595，上周三觸及93.44，為11月5日以來的最高水平。歐元兌美元升值0.50%，報1.1811美元。英鎊兌美元漲0.6%，至1.3903美元。

澳幣兌美元升0.8%，報0.7653美元，澳幣通常在風險偏好強勁時上漲。

周一公布的數據顯示，3月美國服務業活動指數升至新高，因新訂單強勁增長。

富國銀行紐約策略師Erik Nelson說：「對市場而言，目前最棘手的事是弄清楚美元對美國經濟利好消息的敏感性。」

他說：「這是一個巨大的問題，因為如果我們正進入一個美元不再是避險貨幣，更多的是冒險貨幣的階段，那將是重大的機制性改變。」