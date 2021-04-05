經濟數據樂觀 股指再創新高

電子遊戲零售商GameStop股價盤中跌達兩位數，收跌1.91%，該公司表示可能出售價值高達10億元的股票。美聯社

美股攀升至歷史新高，因就業成長強勁反彈和服務業的強勁數據提高人們對經濟從疫情中迅速復甦的預期。

道瓊工業平均指數上漲373.98點或1.13%至3萬3527.19點，創收盤歷史新高。史坦普500指數上漲58.04點至1.44%至4077.91點，也是新的收盤紀錄。那斯達克綜合指數上漲225.49點或1.67%至1萬3705.59點。

勞工部2日報告，3月非農就業人數增加91.6萬人，為2020年8月以來最高水平，而失業率降至6%。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預期為增加67.5萬，失業率為6%。

同時，3月美國 服務業活動指標飆升至歷史新高。供應管理協會(ISM)的非製造業活動指數躍升至63.7，為該調查史上最高水平。

Canaccord Genuity首席市場策略師杜懷爾(Tony Dwyer)表示：「已出現早期『大寫V型』復甦。」「唯一可能阻止復甦的是經濟再次關閉以遏制新的病例壓力或聯準會(Fed)政策失誤，但兩者短期內不致發生。」

因生產和交車數據大大超出預期，特斯拉股價大漲4.43%。

電子遊戲零售商GameStop股價盤中跌達兩位數，收跌1.91%，該公司表示可能出售價值高達10億元的股票。

像是航空公司和郵輪營運商這類傳統受惠經濟重啟的類股表現最好。達美航空和聯合航空都上漲逾2.5%，而嘉年華和挪威郵輪公司分別上漲4.65%和7.18%。

債券殖利率 最近幾周突然飆升，嚇壞了一些投資人，但殖利率持續下降。10年期美國國債殖利率5日小幅下降至1.71%。

貝萊德(BlackRock)箭略師在報告中表示，「預計股票和其他風險資產將受到支持，因為Fed傾向抵制任何殖利率的大幅上揚，因此政府債券殖利率對更強勁的成長和更高的通貨膨脹反應將比過去更加平淡。」

在拜登 總統(Joe Biden)提出其上兆元的基礎建設法案後，股市也同步走高。該法案的重點是重建道路、橋樑和機場，擴大寬頻接入並促進電動車的使用以及國家電網更新。該計畫的資來源是將部分公司稅率提高至28%。

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)5日敦促開徵收全球最低公司稅，以防止公司遷至更低稅率國家。

但是，拜登的2兆元法案遭到共和黨反對，因為內容超出傳統基礎建設範圍。

密蘇里州共和黨參議員布朗特(Roy Blunt)4日建議拜登政府將一籃子計畫金額削減至約6150億元，專注於道路和機場等有形基礎建設。

參議院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)上周表示，拜登的計畫不會獲得共和黨的支持，並誓言反對更全面的民主黨議程。

在疫情大流行方面，美國2日又報告了最新的新冠病毒疫苗接種的每日記錄，平均每天接種量超過300萬劑。