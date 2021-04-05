虧損連連 LG黯然退出手機市場

南韓LG 5日宣布退出智慧手機市場，7月底終止手機生產與銷售，圖為2009年該公司參加拉斯維加斯消費電子展的攤位。（路透）

南韓 LG電子5日宣布，因競爭加劇和持續虧損，將於7月31日正式關閉手機 通訊事業，退出手機市場，結束所有行動通訊相關業務，但將持續研發6G等通訊技術，用於家電、機器人等其他相關應用。

LG電子1995年開始進入手機市場，但從2015年第二季至2020年第4季連續虧損，累計虧損金額達5兆韓元（約44億美元）。LG宣布退出手機市場，可讓虧損止血。

LG發布新聞稿說，手機占整體營收 8.2%，關閉此事業短期內營收會因此短少，但預料長期會對財務有幫助。

LG原是安卓作業系統的先驅，配合Google推出Nexus系列智慧手機，在相機和螢幕技術均相當先進，在手機廣角攝影等功能上有許多創新研發，2013年智慧手機市占率曾衝上全球第3。

在北美市場，LG至今仍是排名第3的手機品牌，僅次於蘋果的iPhone和同為南韓品牌的三星電子，在南韓國內也仍受歡迎。不過，在其他地區，近年來LG市占率流失，目前全球市占率只剩2%左右，甚至被大陸後起之秀OnePlus超越。

LG在1月原本還宣布今年將推出一款可捲縮螢幕的手機，不料同月又表示放棄這項計畫，將評估智慧手機事業的發展方向。LG曾接洽出售手機事業的可能性，曾與越南Vingroup集團股份公司、德國福斯汽車集團商議出售事宜，但都未取得進展，南韓媒體報導，與對方在評價技術專利上始終談不攏。

LG電子表示，結束手機業務後，仍會持續投入6G（第6代行動通訊）、相機、軟體等行動通訊核心技術研發工作，以提前因應下一個世代電視、家電、機器人等必要應用需求。

為完成既有訂單，LG將持續生產手機至5月底，正式結束手機業務後，將持續提供售後服務，避免影響使用者權利，同時將與各合作廠商討論損害賠償等事項。